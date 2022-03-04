НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 4 березня заявив, що НАТО своєю відмовою надати Україні безпольотну зону, по суті дало "зелене світло" для бомбардування міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського.

"Сьогодні НАТО дала" зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст і сіл, відмовившись здійснити безпольотну зону. Ви могли закрити небо, однак. Але", - сказав Зеленський.

Президент України також висловив сумнів у тому, що НАТО здатна захистити країни Північноатлантичного союзу.

"Я не знаю, кого ви можете захистити та чи здатні захистити країни Північноатлантичного союзу. Від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну Європу, за нашу спільну свободу за нашу спільну свободу", - сказав президент України.

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