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НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський

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П'ятниця 04 березня 2022 23:14
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (president. gov. иа)
Автор: Анна Шиканова

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 4 березня заявив, що НАТО своєю відмовою надати Україні безпольотну зону, по суті дало "зелене світло" для бомбардування міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського.

"Сьогодні НАТО дала" зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст і сіл, відмовившись здійснити безпольотну зону. Ви могли закрити небо, однак. Але", - сказав Зеленський.

Президент України також висловив сумнів у тому, що НАТО здатна захистити країни Північноатлантичного союзу.

"Я не знаю, кого ви можете захистити та чи здатні захистити країни Північноатлантичного союзу. Від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну Європу, за нашу спільну свободу за нашу спільну свободу", - сказав президент України.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський повідомив, що Світовий банк готовий потужно підтримувати Україну.

А також розповідали про те, що Столтенберг пояснив, чому НАТО не вводить безпольотну зону над Україною.

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НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
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