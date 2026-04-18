НАТО більше не надійний? Європа запускає симуляції оборони без США

Навіщо це Європі

За словами високопосадовця ЄС, навчання відбудуться спочатку серед послів у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі. Питання також буде винесене на неформальний саміт лідерів ЄС на Кіпрі наступного тижня.

Стаття 42.7 Лісабонського договору стверджує: якщо держава-член стає "жертвою збройної агресії на своїй території", інші країни ЄС зобов’язані надати їй "допомогу та підтримку всіма доступними засобами".

Це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка говорить про "такі дії, які вважатимуться необхідними" (включаючи, але не обов’язково, застосування збройної сили). Однак ЄС не має військової могутності та структур, які є в НАТО.

Чому саме зараз

Навчання є реакцією на погрози Дональда Трампа вийти з Північноатлантичного альянсу та його заявлене бажання анексувати Гренландію (автономну територію Данії). Трансатлантичні зв’язки опинилися під загрозою, і Європа шукає способи взяти безпеку у власні руки.

Стаття 42.7 була активована лише один раз - Францією після терактів 2015 року. На початку 2026 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала "оживити" цей механізм.

Особливий інтерес Кіпру

Кіпр, який не є членом НАТО через тривалий конфлікт з Туреччиною, особливо зацікавлений у посиленні статті 42.7. На початку травня іранський дрон влучив у британську військову базу на острові, що підкреслило вразливість регіону.