НАТО більше не надійний? Європа запускає симуляції оборони без США
Європейський Союз проведе навчання, які імітують активацію механізму взаємної оборони, передбаченого статтею 42.7 Лісабонського договору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Навіщо це Європі
За словами високопосадовця ЄС, навчання відбудуться спочатку серед послів у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі. Питання також буде винесене на неформальний саміт лідерів ЄС на Кіпрі наступного тижня.
Стаття 42.7 Лісабонського договору стверджує: якщо держава-член стає "жертвою збройної агресії на своїй території", інші країни ЄС зобов’язані надати їй "допомогу та підтримку всіма доступними засобами".
Це формулювання є жорсткішим, ніж стаття 5 НАТО, яка говорить про "такі дії, які вважатимуться необхідними" (включаючи, але не обов’язково, застосування збройної сили). Однак ЄС не має військової могутності та структур, які є в НАТО.
Чому саме зараз
Навчання є реакцією на погрози Дональда Трампа вийти з Північноатлантичного альянсу та його заявлене бажання анексувати Гренландію (автономну територію Данії). Трансатлантичні зв’язки опинилися під загрозою, і Європа шукає способи взяти безпеку у власні руки.
Стаття 42.7 була активована лише один раз - Францією після терактів 2015 року. На початку 2026 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала "оживити" цей механізм.
Особливий інтерес Кіпру
Кіпр, який не є членом НАТО через тривалий конфлікт з Туреччиною, особливо зацікавлений у посиленні статті 42.7. На початку травня іранський дрон влучив у британську військову базу на острові, що підкреслило вразливість регіону.
Нагадаємо, закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прямо заявив, що ЄС має рухатися до створення власної армії та поглиблення оборонної інтеграції, аби взяти безпеку у свої руки.
У Європі значно активізувалися дискусії щодо створення власної оборонної системи. Як повідомляло WSJ, європейські країни таємно розробляють "план Б" на випадок виходу США з НАТО - щоб самостійно стримувати російську агресію без підтримки американських військ.
Однак головною перешкодою залишаються повільні темпи переозброєння. Генсек НАТО Марк Рютте та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі в Брюсселі наголосили, що виробництво зброї в Європі потрібно терміново прискорити – нинішні темпи є надто низькими для існуючих загроз.