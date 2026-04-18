НАТО больше не надежен? Европа запускает симуляции обороны без США

05:46 18.04.2026 Сб
Евросоюз "оживляет" собственную военную статью. Где пройдут учения министров?
aimg Екатерина Коваль
НАТО больше не надежен? Европа запускает симуляции обороны без США Фото: военные немецкой армии (Getty Images)

Европейский Союз проведет учения, имитирующие активацию механизма взаимной обороны, предусмотренного статьей 42.7 Лиссабонского договора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Зачем это Европе

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, учения состоятся сначала среди послов в Брюсселе, а затем на встрече министров обороны в мае на Кипре. Вопрос также будет вынесен на неформальный саммит лидеров ЕС на Кипре на следующей неделе.

Статья 42.7 Лиссабонского договора утверждает: если государство-член становится "жертвой вооруженной агрессии на своей территории", другие страны ЕС обязаны оказать ему "помощь и поддержку всеми доступными средствами".

Эта формулировка является более жесткой, чем статья 5 НАТО, которая говорит о "таких действиях, которые будут считаться необходимыми" (включая, но не обязательно, применение вооруженной силы). Однако ЕС не имеет военной мощи и структур, которые есть в НАТО.

Почему именно сейчас

Учения являются реакцией на угрозы Дональда Трампа выйти из Североатлантического альянса и его заявленное желание аннексировать Гренландию (автономную территорию Дании). Трансатлантические связи оказались под угрозой, и Европа ищет способы взять безопасность в собственные руки.

Статья 42.7 была активирована только один раз - Францией после терактов 2015 года. В начале 2026 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала "оживить" этот механизм.

Особый интерес Кипра

Кипр, который не является членом НАТО из-за длительного конфликта с Турцией, особенно заинтересован в усилении статьи 42.7. В начале мая иранский дрон попал в британскую военную базу на острове, что подчеркнуло уязвимость региона.

Напомним, иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес прямо заявил, что ЕС должен двигаться к созданию собственной армии и углублению оборонной интеграции, чтобы взять безопасность в свои руки.

В Европе значительно активизировались дискуссии по созданию собственной оборонной системы. Как сообщало WSJ, европейские страны тайно разрабатывают "план Б" на случай выхода США из НАТО - чтобы самостоятельно сдерживать российскую агрессию без поддержки американских войск.

Однако главным препятствием остаются медленные темпы перевооружения. Генсек НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Брюсселе отметили, что производство оружия в Европе нужно срочно ускорить - нынешние темпы слишком низкие для существующих угроз.

