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Наступною жертвою вбивці Фаріон міг стати Бужанський, - МВС

П'ятниця 26 липня 2024 12:04
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Наступною жертвою вбивці Фаріон міг стати Бужанський, - МВС Фото: Ігор Клименко, голова Міністерства внутрішніх справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Пошукові запити підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон свідчать про те, що наступний замах міг бути проти народного депутата Максима Бужанського.

Про це під час брифінгу повідомив голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Вона була сама беззахисна серед всіх. Ми вам показали його пошукову табличку, я можу одне прізвище вам відкрити, наступний кого він дивився це Макс Бужанський (народний депутат, - ред.)", - заявив Клименко.

Максим Бужанський

Максим Бужанський - український політик, журналіст та блогер. До виборів у Верховну Раду відомий як публіцист та ведучий ток-шоу “Народ проти” на телеканалі ZIK. У 2019-му був обраний народним депутатом України IX скликання від партії "Слуга народу".

Під час обіймання посади народного депутата намагався блокувати розгляд законопроєктів щодо деколонізації географічних назв в Україні та очищення країни від наслідків російської імперської політики. Також не голосував за ініціативи щодо повернення відповідальності за брехню в деклараціях та закон про регулювання банків.

Замах на Фаріон

Замах на мовознавицю було скоєно 19 липня. Після вогнепального поранення жінку госпіталізували, втім, врятувати її не вдалось.

Вбивцю затримали вже вчора, 25 липня. За словами Клименка, слідство вважає, що затриманий міг бути лише виконавцем. Наразі вивчаються зв'язки вбивці в Україні та за кордоном. Одна з версій - причетність спецслужб Росії.

Детальніше про вбивство Ірини Фаріон - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Міністерство внутрішніх справ України Ірина Фаріон Клименко
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