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Следующей жертвой убийцы Фарион мог стать Бужанский, - МВД

Пятница 26 июля 2024 12:04
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Следующей жертвой убийцы Фарион мог стать Бужанский, - МВД Фото: Игорь Клименко, глава Министерства внутренних дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Поисковые запросы подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион свидетельствуют о том, что следующее покушение могло быть против народного депутата Максима Бужанского.

Об этом во время брифинга сообщил глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Она была самая беззащитная среди всех. Мы вам показали его поисковую табличку, я могу одну фамилию вам открыть, следующий кого он смотрел это Макс Бужанский (народный депутат, - ред.)", - заявил Клименко.

Максим Бужанский

Максим Бужанский - украинский политик, журналист и блогер. До выборов в Верховную Раду известен как публицист и ведущий ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK. В 2019-м был избран народным депутатом Украины IX созыва от партии "Слуга народа".

Во время пребывания на должности народного депутата пытался блокировать рассмотрение законопроектов по деколонизации географических названий в Украине и очистки страны от последствий российской имперской политики. Также не голосовал за инициативы по возвращению ответственности за ложь в декларациях и закон о регулировании банков.

Покушение на Фарион

Покушение на языковеда было совершено 19 июля. После огнестрельного ранения женщину госпитализировали, впрочем, спасти ее не удалось.

Убийцу задержали уже вчера, 25 июля. По словам Клименко, следствие считает, что задержанный мог быть лишь исполнителем. Сейчас изучаются связи убийцы в Украине и за рубежом. Одна из версий - причастность спецслужб России.

Подробнее об убийстве Ирины Фарион - читайте в материале РБК-Украина.

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Министерство внутренних дел Украины Ирина Фарион Клименко
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