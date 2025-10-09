Наступного тижня делегація на чолі з прем'єром їде у США: Зеленський назвав ціль візиту
На початку наступного тижня українська делегація на чолі з премʼєр-міністром Юлією Свириденко вирушить до Сполучених Штатів. Серед основних тем – обговорення санкційної політики проти РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами 8 жовтня.
"Ми вдячні США і президенту (Дональду – ред.) Трампу. Співробітництво з США продовжується. Команда на чолі з премʼєр-міністром Свириденко, разом з головою Офісу (Андрієм – ред.) Єрмаком і моїм уповноваженим із санкційної політики (Владиславом – ред.) Власюком буде на початку наступного тижня в США", - зазначив Зеленський.
За його словами, серед ключових тем: ППО, енергетика, санкційні кроки, а також переговорний трек. Питання заморожених активів з США також буде обговорюватися.
Він також підкреслив, що йде підготовка щодо продовження роботи Коаліції охочих. На жовтень-листопад готуються відповідні дії, зустрічі і результати.
"Думаю, що важлива інформація від нашої Служби зовнішньої розвідки. Спільного бачення щодо війни у Америки і РФ немає на сьогодні. І Америка розуміє, що Росія бреше. І я думаю, що це важливо з точки зору майбутнього, допомоги наших партнерів нашій державі і треку щодо закінчення війни", - додав глава держави.
Можливі санкції США проти РФ
Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що Штати готові ввести "серйозні" санкції проти Росії – за умови, що країни НАТО припинять купувати у РФ енергоресурси. Президент США розкритикував Європу за "недостатньо жорсткі санкції" проти Росії та продовження закупівлі російської нафти.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зі свого боку заявила, що пропонує прискорити поступову відмову від імпорту палива з РФ, Її заява прозвучала після розмови з президентом США Дональдом Трампом.
Проте в реальності ЄС навряд зможе відмовитись від російської нафти та газу навіть до 2027 року. До цього блок планував повну відмову до 2028 року, але змушений був прискоритися через вимоги Трампа. Ще більше прискорення наразі просто неможливе.