Наступного тижня делегація на чолі з прем'єром їде у США: Зеленський назвав ціль візиту

На початку наступного тижня українська делегація на чолі з премʼєр-міністром Юлією Свириденко вирушить до Сполучених Штатів. Серед основних тем – обговорення санкційної політики проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами 8 жовтня.

"Ми вдячні США і президенту (Дональду – ред.) Трампу. Співробітництво з США продовжується. Команда на чолі з премʼєр-міністром Свириденко, разом з головою Офісу (Андрієм – ред.) Єрмаком і моїм уповноваженим із санкційної політики (Владиславом – ред.) Власюком буде на початку наступного тижня в США", - зазначив Зеленський.

За його словами, серед ключових тем: ППО, енергетика, санкційні кроки, а також переговорний трек. Питання заморожених активів з США також буде обговорюватися.

Він також підкреслив, що йде підготовка щодо продовження роботи Коаліції охочих. На жовтень-листопад готуються відповідні дії, зустрічі і результати.

"Думаю, що важлива інформація від нашої Служби зовнішньої розвідки. Спільного бачення щодо війни у Америки і РФ немає на сьогодні. І Америка розуміє, що Росія бреше. І я думаю, що це важливо з точки зору майбутнього, допомоги наших партнерів нашій державі і треку щодо закінчення війни", - додав глава держави.