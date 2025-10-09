ua en ru
На следующей неделе делегация во главе с премьером едет в США: Зеленский назвал цель визита

Четверг 09 октября 2025 10:00
На следующей неделе делегация во главе с премьером едет в США: Зеленский назвал цель визита Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун, Милан Лелич

В начале следующей недели украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко отправится в Соединенные Штаты. Среди основных тем - обсуждение санкционной политики против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с журналистами 8 октября.

"Мы благодарны США и президенту (Дональду - ред.) Трампу. Сотрудничество с США продолжается. Команда во главе с премьер-министром Свириденко, вместе с главой Офиса (Андреем - ред.) Ермаком и моим уполномоченным по санкционной политике (Владиславом - ред.) Власюком будет в начале следующей недели в США", - отметил Зеленский.

По его словам, среди ключевых тем: ПВО, энергетика, санкционные шаги, а также переговорный трек. Вопрос замороженных активов с США также будет обсуждаться.

Он также подчеркнул, что идет подготовка по продолжению работы Коалиции желающих. На октябрь-ноябрь готовятся соответствующие действия, встречи и результаты.

"Думаю, что важна информация от нашей Службы внешней разведки. Общего видения относительно войны у Америки и РФ нет на сегодня. И Америка понимает, что Россия врет. И я думаю, что это важно с точки зрения будущего, помощи наших партнеров нашему государству и трека по окончанию войны", - добавил глава государства.

Возможные санкции США против РФ возможны

Напомним, недавно Трамп заявил, что Штаты готовы ввести "серьезные" санкции против России - при условии, что страны НАТО прекратят покупать у РФ энергоресурсы. Президент США раскритиковал Европу за "недостаточно жесткие санкции" против России и продолжение закупки российской нефти.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со своей стороны заявила, что предлагает ускорить постепенный отказ от импорта топлива из РФ, Ее заявление прозвучало после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Однако в реальности ЕС вряд ли сможет отказаться от российской нефти и газа даже до 2027 года. До этого блок планировал полный отказ до 2028 года, но вынужден был ускориться из-за требований Трампа. Еще большее ускорение пока просто невозможно.

