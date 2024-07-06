Наступного тижня будуть нові заяви щодо F-16 для України, - Білий дім

США досягли "значного прогресу" у підготовці українських пілотів для експлуатації винищувачів F-16. На наступному тижні слід очікувати нових заяв щодо цього.

Про це під час телефонного брифінгу заявив високопоставлений чиновник адміністрації США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

На запитання, чи будуть на саміті НАТО, який проходитиме наступного тижня у Вашингтоні, заяви щодо F-16 для України, чиновник відповів, що "наступного тижня ми матимемо про що оголосити додатково" щодо цього.

"Сполучені Штати вже понад рік готують українських пілотів на платформі F-16, і ми досягли значного прогресу",- зауважив представник адміністрації США.

Нагадаємо, вчора український президент Володимир Зеленський заінтригував заявою, що США зробили ще один крок для зміцнення протиповітряної оборони України.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що перед самітом НАТО можуть бути новини щодо посилення протиповітряної оборони України.

2 липня міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів видала ліцензію на експорт в Україну 24-x літаків F-16 та семи авіадвигунів до них. Перший літак буде поставлено "незабаром".

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