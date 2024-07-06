ua en ru
Сб, 06 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Наступного тижня будуть нові заяви щодо F-16 для України, - Білий дім

Субота 06 липня 2024 02:48
UA EN RU
Наступного тижня будуть нові заяви щодо F-16 для України, - Білий дім Фото: винищувач F-16 (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

США досягли "значного прогресу" у підготовці українських пілотів для експлуатації винищувачів F-16. На наступному тижні слід очікувати нових заяв щодо цього.

Про це під час телефонного брифінгу заявив високопоставлений чиновник адміністрації США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати вже понад рік готують українських пілотів на платформі F-16, і ми досягли значного прогресу",- зауважив представник адміністрації США.

На запитання, чи будуть на саміті НАТО, який проходитиме наступного тижня у Вашингтоні, заяви щодо F-16 для України, чиновник відповів, що "наступного тижня ми матимемо про що оголосити додатково" щодо цього.

Нагадаємо, вчора український президент Володимир Зеленський заінтригував заявою, що США зробили ще один крок для зміцнення протиповітряної оборони України.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що перед самітом НАТО можуть бути новини щодо посилення протиповітряної оборони України.

2 липня міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів видала ліцензію на експорт в Україну 24-x літаків F-16 та семи авіадвигунів до них. Перший літак буде поставлено "незабаром".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський заінтригував заявою про посилення ППО від США
Зеленський заінтригував заявою про посилення ППО від США
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція