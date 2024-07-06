На следующей неделе будут новые заявления по F-16 для Украины, - Белый дом
США добились "значительного прогресса" в подготовке украинских пилотов для эксплуатации истребителей F-16. На следующей неделе следует ожидать новых заявлений по этому поводу.
Об этом во время телефонного брифинга заявил высокопоставленный чиновник администрации США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Соединенные Штаты уже более года готовят украинских пилотов на платформе F-16, и мы добились значительного прогресса", - отметил представитель администрации США.
На вопрос, будут ли на саммите НАТО, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне, заявления по F-16 для Украины, чиновник ответил, что "на следующей неделе нам будет о чем объявить дополнительно" по этому поводу.
Напомним, вчера украинский президент Владимир Зеленский заинтриговал заявлением, что США сделали еще один шаг по укреплению противовоздушной обороны Украины.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что перед саммитом НАТО могут быть новости об усилении противовоздушной обороны Украины.
2 июля министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдала лицензию на экспорт в Украину 24-х самолетов F-16 и семи авиадвигателей. Первый самолет будет поставлен "вскоре".
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