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У Нідерландах дозволили експорт в Україну 24-х винищувачів F-16, перший надійде "незабаром"

Вівторок 02 липня 2024 01:27
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У Нідерландах дозволили експорт в Україну 24-х винищувачів F-16, перший надійде "незабаром" Фото: Винищувач F-16 (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів видала ліцензію на експорт в Україну 24-x літаків F-16 та семи авіадвигунів до них. Перший літак буде поставлено «незабаром».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист депутатам Палати представників Нідерландів міністра оборони цієї країни Кайси Оллонгрен, опублікований на сайті парламенту.

У листі Оллонгрен, відповідно до домовленості, повідомляє депутатам, що міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва провела перевірку експортного контролю і 19 червня видала ліцензії на експорт літаків.

"На додаток до попередньої інформації щодо поставок товарів військового призначення в Україну від 13 червня, я також від імені міністра закордонних справ та міністра зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва повідомляю, що незабаром відбудеться поставка першого літака", - йдеться у листі.

Жодних додаткових подробиць оприлюднено не буде, зазначила Оллонгрен.

Нагадаємо, раніше Оллонгрен заявила, що Нідерланди можуть передати Україні перші винищувачі F-16 вже цього літа. Це станеться після того, як перші літаки передасть Данія.

За її словами, Україна може використовувати свої F-16 для ударів по військових цілях на території Росії. Єдина умова країни - дотримання міжнародного гуманітарного права.

Докладніше про те, хто та коли може передати Україні перші літаки - у матеріалі РБК-Україна.

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