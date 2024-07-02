У Нідерландах дозволили експорт в Україну 24-х винищувачів F-16, перший надійде "незабаром"

Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів видала ліцензію на експорт в Україну 24-x літаків F-16 та семи авіадвигунів до них. Перший літак буде поставлено «незабаром».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист депутатам Палати представників Нідерландів міністра оборони цієї країни Кайси Оллонгрен, опублікований на сайті парламенту.