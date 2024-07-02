Блінкен анонсував новини про ППО для України перед самітом НАТО

Найближчим часом можуть з'явитись новини про надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Вони очікуються до саміту НАТО 9-11 липня.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ".

За словами Блінкена, успіх для України - це можливість "стояти на власних ногах" у військових, економічних та демократичних питаннях. При цьому в короткостроковій перспективі одна із складових українського успіху - сильна система протиповітряної оборони.

Держсекретар зазначив, що економіка України має надзвичайний потенціал за умови інвестицій. І щоб його розкрити, необхідно забезпечити протиповітряну оборону, вона захищатиме території, в які інвестували.

"Ми працюємо над цим. Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями, напередодні саміту НАТО наступного тижня", - розповів голова Держдепу.

Також він додав, що самостійна у демократичній, економічній та військовій сферах Україна стане "найсильнішою відповіддю" російському диктатору Володимиру Путіну.