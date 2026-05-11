Наступниця Сійярто заявила про новий курс Угорщини щодо України

Під час парламентських слухань щодо свого призначення глава угорського МЗС визнала, що попередня влада часто блокувала рішення Євросоюзу не через принципову позицію, а з політичних мотивів.

"Занадто часто Угорщина ставала перешкодою в процесі прийняття рішень у Європі, - зазначила Орбан. - Ми використовували право вето не як крайній захід, а для політичного піару".

Водночас у виданні уточнили, що жодних родинних зв’язків із колишнім прем’єр-міністром Віктором Орбаном, уряд якого неодноразово конфліктував із Брюсселем через блокування спільних рішень ЄС, нова міністерка закордонних справ не має.

За словами глави МЗС, одним із головних пріоритетів нового прем’єр-міністра Петера Мадяра стане повернення доступу до фінансування Євросоюзу. Йдеться про десятки мільярдів євро, які були заморожені через претензії ЄС до ситуації з верховенством права в Угорщині.

Зазначимо, питання повернення коштів ЄС було однією з головних обіцянок партії "Тиса" під час передвиборчої кампанії.

Орбан також заявила, що новий уряд планує зміцнити незалежність судової системи та посилити контроль за державними витратами, аби виконати вимоги Брюсселя й домогтися відновлення фінансування.

Водночас, попри заяви про зміну політики щодо Євросоюзу, Будапешт не планує кардинально переглядати свою позицію стосовно України.

Очільниця угорського зовнішньополітичного відомства наголосила, що Угорщина підтримуватиме подальшу інтеграцію України до ЄС лише як питання "суворого національного інтересу".

Крім того, новий уряд продовжить вимагати додаткових прав для угорської меншини в Україні.

Позиція Угорщини щодо України

Позиція нового уряду Угорщини щодо України залишається жорсткою і після зміни влади в країні. Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, який офіційно склав присягу після перемоги партії "Тиса" на виборах, раніше заявляв про необхідність розширення прав угорської меншини на Закарпатті.

За словами Мадяра, Угорщина готова підтримати початок переговорів про вступ України до ЄС лише за умови виконання вимог щодо прав угорської громади.

Як повідомляли ЗМІ, це питання обговорювали під час зустрічі угорського прем’єра з президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Брюсселі.

Петер Мадяр фактично підтримав перелік із 11 вимог, який уряд Віктора Орбана передав Києву ще у 2024 році. Значна частина цих пунктів стосується мовних прав угорської меншини та можливості навчання угорською мовою.