Преемница Сийярто заявила о новом курсе Венгрии в отношении Украины

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что новое правительство изменит политику в отношении ЕС, однако и в дальнейшем будет отстаивать интересы венгров в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Во время парламентских слушаний по своему назначению глава венгерского МИД признала, что предыдущая власть часто блокировала решения Евросоюза не из-за принципиальной позиции, а по политическим мотивам.
"Слишком часто Венгрия становилась препятствием в процессе принятия решений в Европе, - отметила Орбан. - Мы использовали право вето не как крайнюю меру, а для политического пиара".
В то же время в издании уточнили, что никаких родственных связей с бывшим премьер-министром Виктором Орбаном, правительство которого неоднократно конфликтовало с Брюсселем из-за блокирования совместных решений ЕС, новый министр иностранных дел не имеет.
По словам главы МИД, одним из главных приоритетов нового премьер-министра Петера Мадяра станет возвращение доступа к финансированию Евросоюза. Речь идет о десятках миллиардов евро, которые были заморожены из-за претензий ЕС к ситуации с верховенством права в Венгрии.
Отметим, вопрос возвращения средств ЕС был одним из главных обещаний партии "Тиса" во время предвыборной кампании.
Орбан также заявила, что новое правительство планирует укрепить независимость судебной системы и усилить контроль за государственными расходами, чтобы выполнить требования Брюсселя и добиться восстановления финансирования.
В то же время, несмотря на заявления об изменении политики в отношении Евросоюза, Будапешт не планирует кардинально пересматривать свою позицию в отношении Украины.
Глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Венгрия будет поддерживать дальнейшую интеграцию Украины в ЕС только как вопрос "строгого национального интереса".
Кроме того, новое правительство продолжит требовать дополнительных прав для венгерского меньшинства в Украине.
Позиция нового правительства Венгрии в отношении Украины остается жесткой и после смены власти в стране. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, который официально принял присягу после победы партии "Тиса" на выборах, ранее заявлял о необходимости расширения прав венгерского меньшинства на Закарпатье.
По словам Мадьяра, Венгрия готова поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС только при условии выполнения требований относительно прав венгерской общины.
Как сообщали СМИ, этот вопрос обсуждался во время встречи венгерского премьера с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе.
Петер Мадьяр фактически поддержал перечень из 11 требований, который правительство Виктора Орбана передало Киеву еще в 2024 году. Значительная часть этих пунктов касается языковых прав венгерского меньшинства и возможности обучения на венгерском языке.
Также в конце апреля Мадьяр встречался с мэром Берегового Золтаном Бабяком. Стороны обсудили поддержку венгерской общины на Закарпатье и перспективы восстановления конструктивных отношений между Киевом и Будапештом.
В то же время Бабяк тогда заявил, что на Закарпатье нет притеснений венгерского национального меньшинства.
Кроме того, Петер Мадьяр предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу в Берегово в июне, чтобы отдельно обсудить вопросы венгерской общины и украинско-венгерские отношения.