Навіщо Петер Мадяр порушує питання угорців в Україні: пояснення експерта
Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, ймовірно, продовжить порушувати питання прав угорської меншини на Закарпатті, однак робитиме це через діалог, а не конфронтацію.
Про це йдеться у статті РБК-Україна "Ультиматуми чи діалог? Чого чекати Україні від Петера Мадяра та нової влади Угорщини".
Як розповів РБК-Україна Расто Кужель, виконавчий директор словацької організації Memo 9, що займається моніторингом політичних процесів у Європі, порушуючи питання прав етнічних угорців на Закарпатті, Мадяр подає сигнал як угорській меншині, так і Києву про те, що Будапешт продовжуватиме захищати права меншин.
За словами експерта, нова угорська влада, ймовірно, буде робити це через переговори, а не через конфронтацію з Україною.
"Заяви щодо угорців в Україні - також спосіб заспокоїти консервативних виборців всередині країни і показати, що зміна влади не означає відмову від захисту угорських національних інтересів", - додав Расто Кужель.
Мадяр вимагає нових прав для угорців Закарпаття
Лідер партії "Тиса", який переміг на виборах в Угорщині, Петер Мадяр заявив про необхідність розширення прав угорської меншини в Україні. Лише за цієї умови Будапешт готовий підтримати початок переговорів щодо вступу України до ЄС.
За даними ЗМІ, питання виникло під час зустрічі між Мадяром та президентом Євроради Антоніо Коштою в Брюсселі. Позиція майбутнього прем’єра багато в чому повторює вимоги, які раніше озвучував Віктор Орбан.
Йдеться про перелік із 11 пунктів, представлений Києву у 2024 році, де особливу увагу приділяли правам угорської громади та можливості навчання угорською мовою.
Також стало відомо, що Мадяр зустрівся з мером Берегове Золтаном Бабяком. Під час розмови сторони обговорили підтримку угорської громади на Закарпатті та можливість відновлення конструктивних відносин між Україною й Угорщиною.
Тоді Бабяк заявив, що на Закарпатті немає утисків угорської національної меншини.
Крім того, Мадяр запропонував президенту України Володимир Зеленський провести зустріч у Береговому в червні, щоб обговорити ці питання.