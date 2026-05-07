Навіщо Петер Мадяр порушує питання угорців в Україні: пояснення експерта

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, ймовірно, продовжить порушувати питання прав угорської меншини на Закарпатті, однак робитиме це через діалог, а не конфронтацію.

Як розповів РБК-Україна Расто Кужель, виконавчий директор словацької організації Memo 9, що займається моніторингом політичних процесів у Європі, порушуючи питання прав етнічних угорців на Закарпатті, Мадяр подає сигнал як угорській меншині, так і Києву про те, що Будапешт продовжуватиме захищати права меншин. За словами експерта, нова угорська влада, ймовірно, буде робити це через переговори, а не через конфронтацію з Україною. "Заяви щодо угорців в Україні - також спосіб заспокоїти консервативних виборців всередині країни і показати, що зміна влади не означає відмову від захисту угорських національних інтересів", - додав Расто Кужель.