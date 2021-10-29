Не наступаем, а отвечаем. ВСУ продолжат применять беспилотники на Донбассе, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский ответил на обвинения России в том, что Украина начала "наступление" на Донбассе . С таким заявлением российская сторона выступила после того, как Вооруженные силы Украины применили беспилотник Bayraktar против гаубицы боевиков.

"Мы не наступаем. Мы только отвечаем. Кстати, отвечаем согласно договоренностям по прекращению огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина", - подчеркнул президент, находясь в Одесской области.

Глава государства пообещал, что украинские военные продолжат применять беспилотники против пророссийских боевиков на Донбассе, если в этом возникнет необходимость.

"Что касается БПЛА и другого оружия, я считаю, что в Украине она именно для защиты, и когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, то она так и делает. И дальше она будет действовать по этому принципу", - сказал Зеленский.