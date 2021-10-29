Не наступаем, а отвечаем. ВСУ продолжат применять беспилотники на Донбассе, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский ответил на обвинения России в том, что Украина начала "наступление" на Донбассе. С таким заявлением российская сторона выступила после того, как Вооруженные силы Украины применили беспилотник Bayraktar против гаубицы боевиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир канала "Украина 24".
"Мы не наступаем. Мы только отвечаем. Кстати, отвечаем согласно договоренностям по прекращению огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина", - подчеркнул президент, находясь в Одесской области.
Глава государства пообещал, что украинские военные продолжат применять беспилотники против пророссийских боевиков на Донбассе, если в этом возникнет необходимость.
"Что касается БПЛА и другого оружия, я считаю, что в Украине она именно для защиты, и когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, то она так и делает. И дальше она будет действовать по этому принципу", - сказал Зеленский.
Напомним, Германия и Франция, которые являются сторонами переговоров по Донбассу, осудили применение Украиной беспилотника на Донбассе.
В то же время США возложили ответственность за эскалацию конфликта на Россию, но призвали обе стороны к прекращению огня.