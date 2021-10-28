Франция присоединилась к позиции Германии по применению Bayraktar на Донбассе
Франция присоединилась к позиции Германии по применению Вооруженными силами Украины на Донбассе беспилотников Bayraktar. Париж также выразил обеспокоенность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Франции.
"Мы обеспокоены возросшей интенсивностью боевых действий на востоке Украины, в том числе участившимся применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями, а также сообщением штаба украинской армии о применении ударного беспилотника Bayraktar", - говорится в сообщении.
В дипломатическом ведомстве добавили, что Париж и Берлин продолжат прилагать усилия в рамках нормандского формата с целью полного выполнения минских соглашений, которые представляют собой единственную согласованную основу для урегулирования конфликта на Донбассе.
"Мы призываем стороны сдерживаться и снизить эскалацию конфликта", - заявили в МИД Франции.
Ранее РБК-Украина сообщало о том, что на Донбассе украинские военные впервые применили беспилотник Bayraktar.
Напомним, Германия негативно высказалась в отношении применения ВСУ беспилотников Bayraktar на Донбассе.
Отметим, в связи с такими заявлениями Берлина глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил властям Германии давать оценку полному контексту ситуации.