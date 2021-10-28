Франция присоединилась к позиции Германии по применению Bayraktar на Донбассе

Франция присоединилась к позиции Германии по применению Вооруженными силами Украины на Донбассе беспилотников Bayraktar. Париж также выразил обеспокоенность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Франции .

"Мы обеспокоены возросшей интенсивностью боевых действий на востоке Украины, в том числе участившимся применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями, а также сообщением штаба украинской армии о применении ударного беспилотника Bayraktar", - говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве добавили, что Париж и Берлин продолжат прилагать усилия в рамках нормандского формата с целью полного выполнения минских соглашений, которые представляют собой единственную согласованную основу для урегулирования конфликта на Донбассе.

"Мы призываем стороны сдерживаться и снизить эскалацию конфликта", - заявили в МИД Франции.