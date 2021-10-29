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Не наступаємо, а відповідаємо. ЗСУ продовжать застосовувати безпілотники на Донбасі, - Зеленський

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Одеса, П'ятниця 29 жовтня 2021 17:41
Не наступаємо, а відповідаємо. ЗСУ продовжать застосовувати безпілотники на Донбасі, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський відповів на звинувачення Росії в тому, що Україна почала "наступ" на Донбасі. З такою заявою російська сторона виступила після того, як Збройні сили України застосували безпілотник Bayraktar проти гаубиці бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу "Україна 24".

"Ми не наступаємо. Ми тільки відповідаємо. До речі, відповідаємо згідно з домовленостями щодо припинення вогню. Саме в цьому форматі і буде продовжувати діяти Україна", - наголосив президент, перебуваючи в Одеській області.

Глава держави пообіцяв, що українські військові продовжать застосовувати безпілотники проти проросійських бойовиків на Донбасі, якщо у цьому виникне потреба.

"Що стосується БПЛА та іншої зброї, я вважаю, що в Україні вона саме для захисту, і коли українська армія відчуває, що потрібно захищати свою землю, то вона так і робить. І далі вона буде діяти за цим принципом", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Німеччина та Франція, які є сторонами переговорів щодо Донбасу, засудили застосування Україною безпілотника на Донбасі.

Водночас США поклали відповідальність за ескалацію конфлікту на Росію, але закликали обидві сторони до припинення вогню.

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Володимир Зеленський Російська Федерація Донбас
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