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Россия обвинила Украину в "наступлении" на Донбассе. Говорит об угрозе деградации

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Москва, Четверг 28 октября 2021 16:27
Россия обвинила Украину в "наступлении" на Донбассе. Говорит об угрозе деградации Фото: официальный представитель МИД России Мария Захарова (facebook com MIDRussia)
Автор: Артем Горовенко

Российская сторона обвинила Украину якобы в наступлении на Донбассе, тиражируя фейк о том, что Вооруженные силы вернули под свой контроль село Старомарьевка в Донецкой области. Москва отмечает, что это создает угрозы деградации ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"В последние дни мы видим тревожное, на грани трагического развитие событий на юго-востоке Украины. Характеризуется это серьезным обострением ситуации в зоне конфликта. По сообщениям СМИ, 26 августа Вооруженные силы Украины предприняли наступательные действия в так называемой "серой зоне" и попытались захватить село Старомарьевка", - заявила она, по всей видимости имея ввиду 26 октября.

По ее словам, в такой ситуации Россия "не может исключать дальнейшей деградации ситуации".

Напомним, на этой неделе пророссийские СМИ и паблики распространили информацию о том, что украинские военные якобы вошли в Старомарьевку, но штаб ООС официально опроверг эту информацию.

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