ru ua
Пт, 29 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

США обвинили Россию в содействии обострению ситуации на Донбассе

Новина українською →
Киев, Пятница 29 октября 2021 17:11
США обвинили Россию в содействии обострению ситуации на Донбассе Фото: посольство США в Украине сделало заявление по Донбассу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки призывают обе стороны конфликта на Донбассе к прекращению огня. В то же время Вашингтон считает, что ответственность за обострение ситуации лежит именно на России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине.

"Давайте будем ясными - поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского воина", - отметили в дипломатическом представительстве.

Официальная российская риторика о том, что Украина обостряет ситуацию, как отмечают в американском посольстве, вводит в заблуждение и способствует эскалации напряженности на Донбассе.

Напомним, на днях украинские военные с помощью беспилотника Bayraktar уничтожили гаубицу боевиков, с которой обстреливали позиции ООС.

Российский МИД после этого обвинил Украину в "наступлении" на Донбассе и нарушении минских договоренностей.

Как писало РБК-Украина, Франция и Германия осудили применение украинского беспилотника на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Донбасс ООС
NEWS
Киев уходит на локдаун. Сколько может продлиться тотальный карантин
Киев уходит на локдаун. Сколько может продлиться тотальный карантин
DAILY
Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами