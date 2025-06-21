Наступ загруз: в Естонії оцінили можливість оперативного прориву РФ на фронті

"Російський літній наступ, який триває вже два місяці, здебільшого на сході України, по суті, загруз у запеклій обороні українців і переріс у бойову операцію тактичного рівня, в якій росіяни намагаються продовжувати наступ, попри великі втрати", - зазначив він.

Ківісельг підкреслив, що цього тижня інтенсивність російських атак на фронті не збільшилася. На день окупаційні війська здійснюють приблизно 150-160 атак.

"Судячи з обстрілів, як і раніше, можна сказати, що основні зусилля Росії зосереджені на Покровському районі Донецької області, де, як і раніше, відбувається половина бойових зіткнень", - пояснив Ківісельг.

Він також додав, що російський наступ у Сумській області значною мірою зупинено українськими захисниками, попри початковий успіх РФ на цьому напрямку.

"Що стосується подальших дій, то оцінка залишається такою: хоча стратегічні цілі та плани росіян не змінилися, попри їхні зусилля, російська сторона не спроможна здійснити оперативний прорив на жодному з фронтів, а українські Сили оборони здатні контролювати тиск", - підсумував він.

Ківісельг звернув увагу на те, що Росія все частіше одночасно атакує дедалі більше цивільних об'єктів і житлових районів. За його словами, раніше це відбувалося, швидше, "епізодично", а тепер такі атаки набувають регулярного характеру.

"Це, як і раніше, свідчить про волю РФ, яка, якщо не вдається домогтися очікуваного успіху на фронті, переходить до прямої терористичної тактики, нападу на цивільні об'єкти з метою чинення психологічного тиску на населення", - підкреслив він.