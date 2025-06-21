Наступ загруз: в Естонії оцінили можливість оперативного прориву РФ на фронті

Російська армія не здатна здійснити прорив на сході України і компенсує незначний прогрес на фронті авіаударами по житлових будинках.
Про це заявив командувач Центром розвідки Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає РБК-Україна з посиланням на ERR.
"Російський літній наступ, який триває вже два місяці, здебільшого на сході України, по суті, загруз у запеклій обороні українців і переріс у бойову операцію тактичного рівня, в якій росіяни намагаються продовжувати наступ, попри великі втрати", - зазначив він.
Ківісельг підкреслив, що цього тижня інтенсивність російських атак на фронті не збільшилася. На день окупаційні війська здійснюють приблизно 150-160 атак.
"Судячи з обстрілів, як і раніше, можна сказати, що основні зусилля Росії зосереджені на Покровському районі Донецької області, де, як і раніше, відбувається половина бойових зіткнень", - пояснив Ківісельг.
Він також додав, що російський наступ у Сумській області значною мірою зупинено українськими захисниками, попри початковий успіх РФ на цьому напрямку.
"Що стосується подальших дій, то оцінка залишається такою: хоча стратегічні цілі та плани росіян не змінилися, попри їхні зусилля, російська сторона не спроможна здійснити оперативний прорив на жодному з фронтів, а українські Сили оборони здатні контролювати тиск", - підсумував він.
Ківісельг звернув увагу на те, що Росія все частіше одночасно атакує дедалі більше цивільних об'єктів і житлових районів. За його словами, раніше це відбувалося, швидше, "епізодично", а тепер такі атаки набувають регулярного характеру.
"Це, як і раніше, свідчить про волю РФ, яка, якщо не вдається домогтися очікуваного успіху на фронті, переходить до прямої терористичної тактики, нападу на цивільні об'єкти з метою чинення психологічного тиску на населення", - підкреслив він.
Нагадаємо, у травні видання Washington Post з посиланням на аналітиків писало, що Росія влітку зробить масштабний наступ на східну частину Донецької області України, враховуючи, що цей регіон є пріоритетом для диктатора Володимира Путіна.
На початку червня представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що окупанти продовжують намагатися просунутися вглиб території Сумської області. За його словами, ворог застосовує тактику малих штурмових груп піхоти.
Аналогічним чином росіяни діють на Харківському напрямку. Українські військові оцінили, що ознак підготовки ворогом повномасштабного наступу немає.
А за даними ISW, росіяни намагаються багатовекторно наступати на Дніпропетровську область, просуваючись із різних боків.
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