Останній шанс Путіна: Росія почала масштабний наступ у Донецькій області, - WP

Цього літа Росія здійснить масштабний наступ на східну частину Донецької області України, яку вона намагається захопити з початку війни. Це може стати останнім шансом Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

Як зазначає видання, за словами деяких аналітиків, наступ уже почався.

Попередження про наступ прозвучали на тлі того, що мирний процес за посередництва США забуксував, зустрічі не дали результатів, а конкретних результатів майже не було. Росія відкинула неодноразові заклики США та Європи до негайного припинення вогню.

Американські аналітики заявили, що Володимир Путін, мабуть, упевнений в тому, що він все ще може виграти війну у військовому відношенні, хоча санкції і великі втрати можуть повільно підривати військову машину Росії. І це літо може стати для Росії останнім шансом на великий наступ.

Донецька область

Контроль над Донецькою областю загалом є пріоритетом для Путіна відтоді, як йому не вдалося захопити Київ на початку війни 2022 року. У вересні того ж року Путін оголосив увесь Донецьк разом із трьома іншими українськими регіонами частиною Російської Федерації - незважаючи на те, що не завоював жоден із них повністю.

За словами аналітиків, одночасно з основним наступом на Донецьку область, близько 70% території якої він контролює, Кремль планує провести менш масштабні атаки вздовж кордону північно-східної Сумської та Харківської областей України, щоб посилити тиск на й без того перевантажені передові війська України.

План Росії полягає в тому, щоб "спробувати скувати українські сили вздовж лінії фронту, зокрема в Сумській і Харківській областях, але вони віддадуть пріоритет Покровську і Костянтинівці", - сказав Микола Бєлєсков, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України, кажучи про два донецькі міста, які Росія намагається захопити вже майже рік.

Він додав, що, хоча Костянтинівка і не перебуває на межі захоплення, наразі це "багатообіцяюча" перспектива для росіян, оскільки Росія має можливість атакувати її з трьох різних напрямків.

Аналітики передбачали минулого літа, що ці два міста впадуть до грудня. Труднощі Росії в їхньому захопленні говорять про величезні зусилля України щодо їхнього захисту. Але Україна все ще відчуває труднощі з набором і вогневою міццю, а це означає, що найближчі місяці стануть ще одним випробуванням.

Плани Росії

Тим часом Росія перевиконує свої плани з набору військовослужбовців, проте їй все ще не вистачає чисельності, необхідної для кількох успішних наступів, кажуть аналітики і представники українських збройних сил.

"Я очікую, що вони зосередяться на Донецькій області. Все інше буде відволіканням і розпорошенням українських ресурсів і уваги", - сказав Бєлєсков, додавши, що пріоритет Сумської або Харківської областей не дасть росіянам той шматок території, який вони шукають.

Суми та Харків

Росії знадобилося 80 тисяч солдатів, щоб взяти невелике місто Авдіївка в Донецьку в лютому 2024 року після виснажливої облоги. Наразі на кордоні Сумської та Харківської областей розміщено 125 тисяч російських солдатів - цього явно недостатньо, щоб узяти два обласні центри, згідно з даними, наданими військовою розвідкою України.

Найімовірніше, ці війська будуть використовуватися для окупації ділянок української землі вздовж кордону, сказав представник військової розвідки України Андрій Черняк. Росія вже заявила, що прагне створити "буферні зони" вздовж кордону.

Однак, за словами Черняка, війська Москви використовуватимуть ці нові виступи всередині України для чинення тиску на обидва міста, особливо на місто Суми. Російські війська вже захопили чотири села вздовж кордону, написав у вівторок у Facebook голова Сумської області Олег Григоров.

Українська оборона

Не маючи ні людей, ні техніки для проведення власного наступу, Україна продовжить оборонну стратегію, яку вона застосовує з 2024 року, - утримуючи лінію фронту і максимально ускладнюючи захоплення будь-якої території для сил Москви.

Ключем до цієї стратегії стануть постійні поставки іноземної зброї - те, що не гарантовано Сполученими Штатами. Однак Європа прагне збільшити свій внесок.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що всі обмеження на використання Україною зброї великої дальності знято.