Наступление увязло: в Эстонии оценили возможность оперативного прорыва РФ на фронте

Российская армия не способна осуществить прорыв на востоке Украины и компенсирует незначительный прогресс на фронте авиаударами по жилым домам.
Об этом заявил командующий Центром разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, передает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
"Российское летнее наступление, которое продолжается уже два месяца, в основном на востоке Украины, по сути, увязло в упорной обороне украинцев и переросло в боевую операцию тактического уровня, в которой россияне пытаются продолжать наступление, несмотря на большие потери", - отметил он.
Кивисельг подчеркнул, что на этой неделе интенсивность российских атак на фронте не увеличилась. В день оккупационные войска совершают примерно 150-160 атак.
"Судя по обстрелам, по-прежнему можно сказать, что основные усилия России сосредоточены на Покровском районе Донецкой области, где по-прежнему происходит половина боевых столкновений", - пояснил Кивисельг.
Он также добавил, что российское наступление в Сумской области в значительной степени остановлено украинскими защитниками, несмотря на первоначальный успех РФ на этом направлении.
"Что касается дальнейших действий, то оценка остается такой: хотя стратегические цели и планы россиян не изменились, несмотря на их усилия, российская сторона не способна осуществить оперативный прорыв ни на одном из фронтов, а украинские Силы обороны способны контролировать давление", - подытожил он.
Кивисельг обратил внимание на то, что Россия все чаще одновременно атакует все больше гражданских объектов и жилых районов. По его словам, раньше это происходило, скорее, "эпизодически", а теперь такие атаки приобретают регулярный характер.
"Это по-прежнему свидетельствует о воле РФ, которая, если не удается добиться ожидаемого успеха на фронте, переходит к прямой террористической тактике, нападению на гражданские объекты с целью оказания психологического давления на население", - подчеркнул он.
Напомним, в мае издание Washington Post со ссылкой на аналитиков писало, что Россия летом предпримет масштабное наступление на восточную часть Донецкой области Украины, учитывая, что этот регион является приоритетом для диктатора Владимира Путина.
В начале июня представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченкопо рассказал, что оккупанты продолжают пытаться продвинуться вглубь территории Сумской области. По его словам, враг применяет тактику малых штурмовых групп пехоты.
Аналогичным образом россияне действуют на Харьковском направлении. Украинские военные оценили, что признаков подготовки врагом полномасштабного наступления нет.
А по данным ISW, россияне пытаются многовекторно наступать на Днепропетровcкую область, продвигаясь с разных сторон.
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