Армія РФ намагається багатовекторно наступати на Дніпропетровщину, - ISW

Російські війська намагаються вийти на адміністративний кордон Донецької та Дніпропетровської областей, просуваючись одночасно з кількох сторін. Сили оборони України контратакують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти відзначають, що російські війська поступово просуваються з трьох тактичних напрямків до села Новопавлівка зі сходу, намагаючись увійти на територію Дніпропетровської області.

Оприлюднені геолокаційні відеоматеріали свідчать про просування російських сил у центральній частині села Горіхове (на схід від Новопавлівки), яке, ймовірно, було захоплене.

В ISW раніше зазначали, що армія РФ здійснює багатовекторний наступ на Дніпропетровську область. Зокрема, атаки ведуться зі сходу, південного сходу та півдня у напрямку Новопавлівки.

Аналітики зазначили, що головним ударним формуванням у цьому районі є 41-а загальновійськова армія. Один із російських воєнкорів заявив, що підрозділи 80-го танкового полку також нещодавно просунулися на захід від Котлярівки (східніше Новопавлівки).

Український військовий аналітик Костянтин Машовець повідомив, що елементи 74-ї та 137-ї мотострілецьких бригад (41-ї армії) ведуть бойові дії біля Котлярівки та Муравки (північний схід від Новопавлівки), а додаткові сили 74-ї бригади атакують Горіхове з півночі.

Північно-східний напрямок

В ISW нагадали, що у березні-квітні 2025 року, російські війська активізували наступальні дії на південний захід від Покровська, між селищами Солоне і Богданівка, у напрямку адміністративного кордону між областями.

Також російські сили нещодавно зайняли території на крайньому південному сході від кордону з Дніпропетровською областю біля села Дачне (південний схід від Новопавлівки), щоб підтримати атаки зі сходу від цього населеного пункту.

Водночас, зазначили експерти, підрозділи Сил оборони, ймовірно, проводять контрнаступ у цьому районі. Оприлюднене 12 червня геолокаційне відео, вказує на незначне просування ЗСУ на східній околиці Олексіївки (східніше Новопавлівки).

Російські воєнкори приписують 114-й мотострілецькій бригаді (51-а армія) захоплення Новоукраїнки (на захід від Олексіївки) та подальше просування вглиб Дніпропетровської області.

В Інституті припускають, що сили РФ, імовірно, намагаються просунутися у напрямку Новопавлівки з південного сходу вздовж траси Т-0428 (Курахове - Новопавлівка).

Південний напрямок

На думку аналітиків, нещодавні російські успіхи поблизу села Комар також є частиною масштабного наступу на Новопавлівку.

14 червня Машовець повідомив, що підрозділи 36-ї загальновійськової армії (Східний військовий округ) і 40-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту захопили Федорівку (на південь від селища Комара).

Також 36-та мотострілецька бригада (29-та армія, Східний військовий округ) просунулася з Одрадного і Багатиря у напрямку села Запоріжжя (всі населені пункти розташовані південніше Новопавлівки).

За словами Машовця, російське командування перекинуло 40-у бригаду морської піхоти з Курського напрямку назад у район Комара, що свідчить про прагнення РФ посилити своє ударне угруповання в цьому районі.

Російські джерела приписують захоплення села Комар 336-й бригаді морської піхоти Балтійського флоту та 37-й мотострілецькій бригаді (36-та армія), хоча один із воєнкорів заперечує участь 37-ї бригади в цій операції.

"Російські сили, ймовірно, намагаються просуватися на північ, у напрямку Дніпропетровської області та населених пунктів Новопавлівка й Іванівка (південний захід від Новопавлівки), вздовж річки Мокрі Яли, на північ від Великої Новосілки", - констатують в Інституті вивчення війни.

Червоний колір - окупована територія України на даний момент;

Жовтний колір - заявлена Росією окупована територія України на даний момент.

Джерело: DeepState (deepstatemap.live)