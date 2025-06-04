Росія намагається розширити наступ на Сумщині: у ДПСУ розповіли подробиці
Російські війська продовжують намагатися просунутися вглиб території Сумської області, застосовуючи тактику малих штурмових груп піхоти.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченкопо під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
За його словами, ворог не використовує бронетехніку, натомість активно залучає піхоту, яка пересувається на квадроциклах і мотоциклах.
Мета - швидко прориватися вглиб української території, закріплюватися та чекати підкріплення.
"Якщо раніше така тактика спостерігалася тільки у напрямку населених пунктів Басівка та Журавка, то останнім часом фіксується розширення напрямків, на яких ворог намагається просуватися малими штурмовими групами – зокрема, у напрямку населених пунктів Веселівка та Володимирівка", - пояснив Демченко.
Він підкреслив, що лінія активних бойових дій на цьому напрямку лишається обмеженою, зважаючи на загальну протяжність кордону в області - понад 550 км.
Водночас, саме на Сумщині фіксується найбільше спроб проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп.
"Диверсанти діють, як правило, або на півночі Сумської області - ближче до Чернігівщини, або південніше - ближче до Харківщини. Але найбільше спроб заходу ДРГ фіксується саме в межах кордону по Сумській області", - додав речник ДПСУ.
Літній наступ РФ
Нагадаємо, що за інформацією Washington Post, масштабний наступ буде зосереджено в східній частині Донецької області. І це літо може стати для Володимира Путіна останнім шансом на великий наступ, зазначає видання.
Представник США сказав CNN, що ймовірний наступ буде спрямований на завоювання більшої території на сході України.
Російський диктатор Володимир Путін 22 травня заявив про плани захопити частину території України на кордоні.
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