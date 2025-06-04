Росія намагається розширити наступ на Сумщині: у ДПСУ розповіли подробиці

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченкопо під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, ворог не використовує бронетехніку, натомість активно залучає піхоту, яка пересувається на квадроциклах і мотоциклах.

Мета - швидко прориватися вглиб української території, закріплюватися та чекати підкріплення.

"Якщо раніше така тактика спостерігалася тільки у напрямку населених пунктів Басівка та Журавка, то останнім часом фіксується розширення напрямків, на яких ворог намагається просуватися малими штурмовими групами – зокрема, у напрямку населених пунктів Веселівка та Володимирівка", - пояснив Демченко.

Він підкреслив, що лінія активних бойових дій на цьому напрямку лишається обмеженою, зважаючи на загальну протяжність кордону в області - понад 550 км.

Водночас, саме на Сумщині фіксується найбільше спроб проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

"Диверсанти діють, як правило, або на півночі Сумської області - ближче до Чернігівщини, або південніше - ближче до Харківщини. Але найбільше спроб заходу ДРГ фіксується саме в межах кордону по Сумській області", - додав речник ДПСУ.