ua ru
Чт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білорусі бойові гелікоптери перекинули ближче до кордону з Україною, - "Гаюн"

Новость на русском →
Четвер 19 січня 2023 21:19
У Білорусі бойові гелікоптери перекинули ближче до кордону з Україною, - "Гаюн" Ілюстративне фото: у Білорусі бойові гелікоптери перекинули ближче до кордону з Україною (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни та білоруси сьогодні, 19 січня, перекинули свої бойові гелікоптери з центральної частини РБ до південної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Як зазначає моніторингова група, збільшення авіаактивності в Білорусі сьогодні спостерігалося з самого ранку. Зокрема, гелікоптери ВПС РБ та ВКС РФ вилітали з аеродрому "Мачулищи" (Мінський район) і прямували до Брестської області, яка межує з Україною.

У Білорусі бойові гелікоптери перекинули ближче до кордону з Україною, - &quot;Гаюн&quot;Фото: карта переміщення гелікоптерів у Білорусі (t.me/Hajun_BY)

Гелікоптери злітали в період з 08:25 по 10:56 і вирушили на:

  • Аеродром "Барановичі" - прибули 2 гелікоптери: Мі-8 ВПС РБ та один гелікоптер ВКС РФ.
  • Аеродром "Осовці" (Дрогичинський район, Брестська область) - прибули 4 гелікоптери Мі-24 ВПС РБ.
  • Аеродром "Лунінець" - прибуло 11 гелікоптерів ВКС РФ.

При цьому один білоруський Мі-8 повернувся з "Барановичів" на "Мачулищі".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 16 січня у Білорусі стартували льотно-тактичні навчання з Росією.

Також ми писали, що сьогодні в Білорусі злітали російські винищувачі МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами "Кинжал".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Росавиация Війна Росії проти України
NEWS
САУ, танки, БТР та сотні ракет. Головні анонси від союзників за останні дні
САУ, танки, БТР та сотні ракет. Головні анонси від союзників за останні дні
DAILY
Як росіяни руйнували села та людські долі. Репортаж з Херсонської області
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як росіяни руйнували села та людські долі. Репортаж з Херсонської області