Наступление с территории Беларуси может начаться в конце 2023 года, - ISW
Угроза наступления с территории Белоруссии остается, но, вероятно, россияне начнут ее не раньше осени 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что активность российских войск в Беларуси указывает на то, что наступление в начале 2023 года маловероятно, тогда как осенью эта угроза выглядит более серьезной.
"Текущая оценка Опаснейшего плана действий (MDCOA) - это нападение России на Украину с территории Беларуси в конце 2023 года. Это не просто отсрочка временных рамок для предыдущего MDCOA. Это совершенно новый MDCOA, поскольку он будет происходить при других обстоятельствах", - заявляют в ISW.
По мнению аналитиков, к тому времени Россия завершит ежегодный призывной цикл осеннего 2022 года и будет находиться в цикле весеннего 2023 года, а к осени 2023 года вполне возможно завершит один или несколько дополнительных призывов в запас. Отложенный срок для этого плана действий может позволить России достаточно подготовить военную промышленность, чтобы обеспечить большую долю необходимых материалов для возобновления вторжения из Беларуси, чем Россия может обеспечить этой зимой.
Ключевые выводы
- Высокопоставленные должностные лица Кремля продолжают проводить встречи на высоком уровне с белорусским национальным руководством - деятельность, которая может создать условия для российского нападения на Украину из Беларуси, хотя не обязательно и не в ближайшие недели.
- Новое нападение России на Украину со стороны Беларуси в начале 2023 года выглядит менее вероятным, учитывая нынешнюю военную активность России в Беларуси, хотя нападение со стороны Беларуси в конце 2023 года выглядит более правдоподобным.
- Российские ультранационалистические "военкоры" продолжают критиковать идею российских войск напасть на Украину из Беларуси.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров критиковал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), подчеркивая неосуществимость поддержки Кремлем третьего соглашения минского типа.
- Лукашенко продолжает балансировать против Кремля, создавая Беларусь как суверенное государство в Союзном государстве, где доминирует Россия.
- Кремль продолжает фальшиво распространять нарратив об эскалации войны, если Украина получит оружие, способное нанести удары по российским войскам в оккупированном Крыму.
- Экстремистский союзник Кремля снова ввел риторику о ядерной эскалации, чтобы отпугнуть западных политиков от предоставления дополнительной военной помощи Украине.
- Президент России Владимир Путин все больше становится на сторону врагов владельца группы "Вагнера" Евгения Пригожина, вероятно, пытаясь снизить влияние Пригожина в России.
- Постоянное использование Пригожиным заявленного тактического успеха группы "Вагнера" для повышения своего положения, вероятно, усугубляет конфликт с Министерством обороны (МО) России за влияние в российском информационном пространстве.
- Начальник Генерального штаба российского генштаба генерал армии Валерий Герасимов, возможно, официально заявил, что группа "Вагнера" не входит в структуру вооруженных сил России и что российские военные не сотрудничают с "Вагнером", несмотря на многочисленные доказательства противоположного.
- Сообщается, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции вблизи Сватового, а российские силы проводили ограниченные контратаки у Кременной.
- Российские источники утверждали, что российские войска захватили Клищиевку в ходе российских наступательных операций вокруг Соледара, Бахмута и Авдеевки.
- Российские источники утверждали, что русские войска вели локализованные наступательные действия в Запорожской области.
- Сообщается, что российские чиновники продолжают подготовку ко второй волне мобилизации.
- Возможно, украинские партизаны совершили обстрел из СВУ в Запорожской области.
Напомним, что в Минобороны Беларуси отчитываются о так называемом "приведении в готовность подразделений артиллеристов". Решение приняли в рамках боевого согласования совместной с россиянами группировки войск.
Также россияне и белорусы сегодня, 19 января, перебросили свои боевые вертолеты из центральной части РБ в южную.
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