Наступ на Сумщині: Зеленський розповів, що задумала Росія і що їй заважає

Росіяни знову спробували просунутись в Сумській області. Однак зробити це так, як вони планували - не вийшло.

"Немає сюрпризів, військові знають, що їм робити роблять все, що можуть. Росіяни, це їхня була історія, я розказував чесно, який з напрямків вони оберуть головним. Це ще було, коли ми почали Курський напрямок. Ми вважали, що вони почнуть саме з Сум, але було й розуміння про Схід, Запоріжжя і Харків", - зауважив президент.

Він пояснив, що наступ на Сумську область від самого початку був запланований російськими окупантами, а те, що відбувається зараз, це ніщо інше, як ще одна хвиля наступу.

"Вони будуть це робити, і там в Сумах успіху у них немає. На жаль, є сіра зона, зруйновані деякі села. Не те щоб в один день, достатньо довгий процес. Росіяни цим займаються, українські війська це знають і борються з цим. Вони б йшли швидшою хвилею, тому що це їх операція - окупація Сумщини Харківщини, це їхнє бажання", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що спочатку російські війська планували наступати по всій лінії фронту, однак згодом вирішили зосередитися на контролі та руйнуванні Сум та інших ключових міст, розташованих приблизно за 30–40 кілометрів від кордону.

"Потім вони зменшили це до 7-10 км, бо зрозуміли, що у них не вистачає сил. Повірте, хороших причин там немає, у них просто не вистачає сил. Вистачало б, вони б пішли далі", - додав президент.