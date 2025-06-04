Наступление на Сумскую область: Зеленский рассказал, что задумала Россия и что ей мешает
Россияне снова попытались продвинуться в Сумской области. Однако сделать это так, как они планировали, не получилось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Нет сюрпризов, военные знают, что им делать, делают все, что могут. Россияне, это их была история, я рассказывал честно, какое из направлений они выберут главным. Это еще было, когда мы начали Курское направление. Мы считали, что они начнут именно с Сум, но было и понимание о Востоке, Запорожье и Харьков", - отметил президент.
Он пояснил, что наступление на Сумскую область изначально было запланировано российскими оккупантами, а то, что происходит сейчас, это ничто иное, как еще одна волна наступления.
"Они будут это делать, и там в Сумах успеха у них нет. К сожалению, есть серая зона, разрушены некоторые села. Не то чтобы в один день, достаточно долгий процесс. Россияне этим занимаются, украинские войска это знают и борются с этим. Они бы шли быстрой волной, потому что это их операция - оккупация Сумской и Харьковской областей, это их желание", - сообщил Зеленский.
Он отметил, что сначала российские войска планировали наступать по всей линии фронта, однако впоследствии решили сосредоточиться на контроле и разрушении Сум и других ключевых городов, расположенных примерно в 30–40 километрах от границы.
"Потом они уменьшили это до 7-10 км, потому что поняли, что у них не хватает сил. Поверьте, хороших причин там нет, у них просто не хватает сил. Хватило бы, они бы пошли дальше", - добавил президент.
Летнее наступление РФ
По информации Washington Post, масштабное наступление будет сосредоточено в восточной части Донецкой области. Более того, западные СМИ считают, что это лето может стать для российского диктатора Владимира Путина последним шансом на большое наступление.
В частности представитель США заявил, что вероятное наступление будет направлено на завоевание большей территории на востоке Украины.
Стоит напомнить, что и сам российский диктатор Путин 22 мая заявил о планах захватить часть территории Украины на границе.
Заметим, что ранее в ГПСУ рассказали подробности о попытках врага расширить наступление на Сумскую область.
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