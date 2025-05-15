Росія готує новий наступ в Україні, - CNN

Росія накопичує сили на лінії фронту для нового наступу для захоплення нової української території. Володимир Путін хоче захопити все що зможе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Російські командири "прагнуть сформувати великі сили", сказав представник США, додавши, що ймовірний наступ буде спрямований на завоювання більшої території на сході України.

"Путін спробує забрати будь-яку землю, яку зможе отримати, аж до околиць Києва", - сказав другий американський чиновник. "Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати те, що зможуть".

Ситуація на фронті

Підготовка йде на тлі серйозної нестачі українських сил на полі бою. Оцінки США показують, що багато в чому саме можливості українських безпілотників і ефективність її мінних полів стримують Росію, незважаючи на її значну перевагу в живій силі, як на сході України, так і в Курській області Росії, де українські сили все ще зберігають плацдарм.

У Росії є свої власні проблеми з накопиченням бажаних сил, оскільки обидві сторони продовжують виснажливу і смертоносну війну на виснаження на сході України, зазначає CNN.

Крім того, перший чиновник повідомив CNN, що немає жодних ознак того, що Північна Корея наразі здатна значно збільшити чисельність своїх військ в Україні після втрати тисяч своїх солдатів у боях.

Однак уже кілька тижнів оцінки США показують мало змін у військових цілях Росії, включно з узяттям під контроль більшої кількості українських територій, незважаючи на те, що адміністрація Дональда Трампа закликає Кремль дотримуватися 30-денного припинення вогню і почати змістовні мирні переговори.