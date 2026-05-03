Наступ РФ захлинувся й окупанти втратили 116 квадратних кілометрів за місяць, - ISW

Згідно з даними звіту, окупанти втратили контроль над 116 квадратними кілометрами протягом одного місяця. Такого не траплялося з серпня 2024 року, коли ЗСУ розпочали операцію в Курській області.

Темпи ворожого авансу падають і цей процес розпочався ще у листопаді 2025 року. Збройні сили України проводять успішні наземні контратаки. Точні удари на середню відстань вибивають логістику. Ворог змушений оборонятися там, де планував атакувати.

Зв’язок та координація: що зламалося в армії РФ

Проблеми окупантів мають конкретні причини. Військова машина РФ почала давати збої через внутрішні та зовнішні фактори.

Ключові удари по боєздатності ворога:

Starlink: у лютому 2026 року блокування терміналів на окупованих територіях стало системним.

Telegram: обмеження роботи месенджера з боку Кремля зруйнувало горизонтальний зв’язок між підрозділами.

Логістика: українські удари по складах та штабах стали болючішими.

Це погіршило і без того хронічні проблеми російської армії. Без стабільного зв'язку координація наступу стала майже неможливою, зазначають у ISW.

Фактор погоди: аномальна зима та роздоріжжя

Природа також зіграла на боці захисників України. Ця зима виявилася суворішою за попередню, а температури на сході України були нижчими. Кількість опадів - значно вищою.

Зараз на фронті панує "бездоріжжя". Танення снігу та весняні дощі перетворили ґрунт на пастку для техніки. Механізовані частини РФ просто загрузли в багнюці.

Аналітики ISW зазначають, що зазвичай росіяни намагаються відновити активність у травні, коли земля висихає. Проте чи вистачить їм ресурсів цього разу - велике питання.

Фальшиві перемоги: як Кремль маніпулює звітами

Кремль намагається приховати реальний стан справ, кажуть аналітики. Для цього агресор використовує тактику "проникнення". Російські групи заходять у сірі зони між українськими позиціями. Вони не контролюють ці ділянки, але пропаганда видає це за "взяття під контроль".

Порівняльна статистика просування РФ:

Листопад 2025 – квітень 2026: захоплено 1 443 кв. км.

Той самий період минулого року: захоплено 2 368 кв. км.

Середня швидкість у 2026 році: всього 2,9 кв. км на добу (проти 9,76 кв. км у 2025-му).

Росіяни намагаються створити ілюзію безперервного руху. Насправді рівень реального контролю над новими ділянками є мінімальним. Більшість територій, про які звітує РФ, - це спірні райони, де окупанти не можуть закріпитися, підсумовують в ISW.