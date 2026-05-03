Наступ РФ захлинувся й окупанти втратили 116 квадратних кілометрів за місяць, - ISW

Російські окупаційні війська у квітні 2026 року продемонстрували від’ємну динаміку на фронті. Замість очікуваних загарбань армія РФ зафіксувала чисту втрату контрольованих територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW (Інституту вивчення війни).
Згідно з даними звіту, окупанти втратили контроль над 116 квадратними кілометрами протягом одного місяця. Такого не траплялося з серпня 2024 року, коли ЗСУ розпочали операцію в Курській області.
Темпи ворожого авансу падають і цей процес розпочався ще у листопаді 2025 року. Збройні сили України проводять успішні наземні контратаки. Точні удари на середню відстань вибивають логістику. Ворог змушений оборонятися там, де планував атакувати.
Проблеми окупантів мають конкретні причини. Військова машина РФ почала давати збої через внутрішні та зовнішні фактори.
Ключові удари по боєздатності ворога:
Це погіршило і без того хронічні проблеми російської армії. Без стабільного зв'язку координація наступу стала майже неможливою, зазначають у ISW.
Природа також зіграла на боці захисників України. Ця зима виявилася суворішою за попередню, а температури на сході України були нижчими. Кількість опадів - значно вищою.
Зараз на фронті панує "бездоріжжя". Танення снігу та весняні дощі перетворили ґрунт на пастку для техніки. Механізовані частини РФ просто загрузли в багнюці.
Аналітики ISW зазначають, що зазвичай росіяни намагаються відновити активність у травні, коли земля висихає. Проте чи вистачить їм ресурсів цього разу - велике питання.
Кремль намагається приховати реальний стан справ, кажуть аналітики. Для цього агресор використовує тактику "проникнення". Російські групи заходять у сірі зони між українськими позиціями. Вони не контролюють ці ділянки, але пропаганда видає це за "взяття під контроль".
Порівняльна статистика просування РФ:
Росіяни намагаються створити ілюзію безперервного руху. Насправді рівень реального контролю над новими ділянками є мінімальним. Більшість територій, про які звітує РФ, - це спірні райони, де окупанти не можуть закріпитися, підсумовують в ISW.
Україна помітила "специфічну активність" на ділянках кордону з Білоруссю, заявив президент України Володимир Зеленський. З того боку можливі дрібні провокації, які будуть коштувати дорожче саме білоруській стороні, зазначив він.
Також з'ясувалось, що окупанти вчергове збрехали про своє просування на Сумщині. Населений пункт Миропілля перебуває під контролем ЗСУ.
А ще українські герої уразили ОТРК "Іскандер", склади боєприпасів і пункти управління дронами РФ. Всі удари завдані по об'єктах, які були розташовані на ТОТ.