Наступ РФ під Покровськом: у Гришиному тривають бої, ЗСУ мінусують ворожу артилерію

У південно-східній частині села Гришине на Донеччині тривають стрілецькі бої. Сили оборони активно нищать ворога за підтримки підрозділів БПЛА та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Намагаючись посилити наступ у Покровській агломерації, росіяни нарощують кількість далекобійної артилерії у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ. Ворог переховує артилерію як у лісосмугах, так і в приватній житловій забудові", - сказано у дописі.

Зазначається, що Сили оборони виявляють і знищують ворожі гармати - лише за останню добу українські захисники пошкодили та знищили п'ять одиниць артилерії росіян в районі Покровська та Мирнограда.

"Попри постійний тиск противника, підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ продовжують утримувати позиції в північній частині Покровська", - йдеться у заяві.

Підрозділи Сил оборони змусили ворога сповільнити просування, тому окупанти активізуються на напрямках Гришиного та Родинського. У південно-східній частині Гришиного тривають стрілецькі бої - українські оборонці діють за активної підтримки підрозділів БПЛА та артилерії.

При цьому російська армія безуспішно перекидає для тиску на Гришине додаткові штурмові групи, зокрема із використанням мототехніки.

Ситуація навколо Гришиного

Село Гришине, що входить до Покровської громади, розташоване менш ніж за 10 кілометрів від Покровська. Цей населений пункт залишається однією з пріоритетних цілей ворога на Покровському напрямку. Захоплення села дозволило б росіянам суттєво ускладнити логістику Сил оборони України в цьому районі.