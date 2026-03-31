DeepState заявив про окупацію двох сіл на Донеччині: у ЗСУ пояснили ситуацію

Угруповання військ "Схід" спростувало інформацію про нібито окупацію села Васюківка на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstate та Сили оборони .

Що повідомляв DeepState

Аналітики DeepState заявили, що російські війська нібито окупували села Свято-Покровське та Васюківку, а також просунулися поблизу Різниківки й Бондарного.

Фото: Свято-Покровське, Донецька область на карті бойових дій (Deepstate)

Фото: Васюківка, Донецька область на карті бойових дій (Deepstate)

Реакція ЗСУ: Васюківка залишається під контролем

В Угрупованні військ "Схід" наголосили, що повідомлення про захоплення Васюківки "не відповідає дійсності". За словами військових, українські підрозділи продовжують утримувати населений пункт, завдаючи ворогу постійного вогневого ураження.

"Ворожа піхота, яка здійснює спроби інфільтрації, вчасно виявляється і переважно знищується ще на підході до наших позицій. Здійснюються пошуково-ударні дії", - зазначили в угрупованні.

Відхід зі Свято-Покровського: чому і як

У районі Свято-Покровського українські підрозділи дійсно відійшли на західніші позиції. Це сталося кілька тижнів тому. Таке рішення ухвалили, щоб зберегти життя та здоров’я військовослужбовців, а також покращити взаємодію між підрозділами.

Попри відхід, дронові команди та артилерія продовжують тримати Свято-Покровське та підходи до нього під постійним вогневим контролем.

Ситуація в Гришиному: напружено, але контрольовано

Найскладніша ситуація, за даними угруповання, склалася в населеному пункті Гришине та його околицях. Ворог не зміг обійти село і тепер атакує безпосередньо в його межах, використовуючи піхотні групи та легку техніку - квадроцикли й мотоцикли.

"Сили оборони відбивають чисельні атаки… стримують противника, утримують визначені рубежі та блокують просування противника зі сходу в центр Гришиного", - повідомили військові.

За останній час російські війська втратили в Гришиному кілька позицій, додали в угрупованні.