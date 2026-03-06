Росіяни рвуться до центру Гришиного, атакуючи з двох напрямків (мапа)

Російські війська намагаються прорватися до центральної частини села Гришине Донецької області. Загарбники одночасно штурмують населений пункт з двох сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угруповання військ "Схід" у Facebook .

Стратегія ворога

За даними військових, противник намагається прорватися до центральної частини Гришиного, проводячи одночасні штурмові дії з півночі та півдня.

"Росіяни також намагаються повністю оволодіти Покровськом та Мирноградом. Підрозділи Сил оборони України утримують визначені позиції на північних околицях цих населених пунктів", - йдеться у повідомленні угрупування.

Фото: Бої за Гришине (DeepStateMap)

Відповідь ЗСУ

Українські захисники активно протидіють намірам окупантів, проводячи комплексні заходи для стримування штурмів. Сили оборони здійснюють:

посилену аеророзвідку для виявлення переміщень ворога;

додаткове мінування ймовірних маршрутів просування;

блокування ворожої логістики;

системні пошуково-ударні дії.

У боротьбі з ворогом задіяні підрозділи ударних дронів, артилерія та авіація, які завдають окупантам значних втрат у живій силі та техніці.

Втрати окупантів

Зона відповідальності УВ "Схід" залишається однією з найгарячіших точок фронту. За минулу добу тут зафіксовано найбільші втрати ворога - 347 загарбників.

Також українські сили знищили 1539 безпілотників різних типів та уразили або знищили 121 одиницю іншого озброєння і техніки противника.

Окрему увагу Сили оборони приділяють знищенню операторів російських дронів. За добу було уражено 64 пункти управління БпЛА.