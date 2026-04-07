Наступление РФ под Покровском: в Гришино продолжаются бои, ВСУ минусуют вражескую артиллерию
В юго-восточной части села Гришино в Донецкой области продолжаются стрелковые бои. Силы обороны активно уничтожают врага при поддержке подразделений БПЛА и артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Пытаясь усилить наступление в Покровской агломерации, россияне наращивают количество дальнобойной артиллерии в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ. Враг прячет артиллерию как в лесополосах, так и в частной жилой застройке", - говорится в публикации.
Отмечается, что Силы обороны обнаруживают и уничтожают вражеские пушки - только за последние сутки украинские защитники повредили и уничтожили пять единиц артиллерии россиян в районе Покровска и Мирнограда.
"Несмотря на постоянное давление противника, подразделения в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ продолжают удерживать позиции в северной части Покровска", - говорится в заявлении.
Подразделения Сил обороны заставили врага замедлить продвижение, поэтому оккупанты активизируются на направлениях Гришино и Родинского. В юго-восточной части Гришино продолжаются стрелковые бои - украинские защитники действуют при активной поддержке подразделений БПЛА и артиллерии.
При этом российская армия безуспешно перебрасывает для давления на Гришино дополнительные штурмовые группы, в том числе с использованием мототехники.
Ситуация вокруг Гришино
Село Гришино, входящее в Покровскую громаду, расположено менее чем в 10 километрах от Покровска. Этот населенный пункт остается одной из приоритетных целей врага на Покровском направлении. Захват села позволил бы россиянам существенно усложнить логистику Сил обороны Украины в этом районе.
Согласно данным украинских защитников, противник пытается прорваться к центральной части Гришино, атакуя позиции ВСУ одновременно с северного и южного флангов.
Отметим, в прошлом месяце в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили, что несмотря на сложную оперативную обстановку, Силы обороны успешно сдерживают наступление захватчиков в пределах Покровской агломерации.