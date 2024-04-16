Наступ РФ може стати загрозою для ЗСУ через відсутність допомоги США, - ISW

Росія готує великий наступ на початку літа. Якщо до того часу військова допомога США не буде розблокована, ворожий контрнаступ стане серйозною проблемою для Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що допомога США у сфері безпеки є життєво важливою для здатності Збройних сил України захиститися від нинішніх і майбутніх наступальних операцій Росії, що розпочнуться наприкінці весни і влітку цього року.

У звіті нагадали заяву начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) Кирила Буданова, що українські війська готуються до відбиття майбутнього великого російського наступу, який очікується наприкінці травня або на початку червня. І нагадали, що, за його словами, цей наступ буде "катастрофічно складним" без військової допомоги Заходу.

Також в ISW нагадали заяву міністра оборони Рустема Умерова, що поточна ситуація на сході України є "напруженою" і що російські війська зосереджують свої зусилля на захід від Бахмута в напрямку Часів Яру. За його словами, українські війська успішно використовують сучасну техніку проти переважаючої кількості особового складу росіян.

Крім того, в Інституті навели заяву речника українського угруповання "Хортиця" Назара Волошина, який заявив, що українські сили на Бахмутському та Авдіївському напрямках можуть використовувати лише від одного до п'яти артилерійських снарядів на кожні 10 артилерійських снарядів, випущених російськими силами. Водночас, уточнив він, українська артилерія є більш точною, ніж російська.

У звіті зазначається, що здатність Сил оборони відбивати нещодавню активізацію російських наступальних операцій на сході України, погіршилася через нестачу матеріально-технічних засобів і, ймовірно, продовжить погіршуватися в найближчому майбутньому, якщо триватиме затримка з наданням військової допомоги з боку США.

"Російські війська наразі користуються дефіцитом українських матеріальних засобів, викликаних відсутністю безпекової допомоги з боку США, для досягнення незначних тактичних успіхів. Однак майбутні російські наступальні операції можуть досягти більш значних і загрозливих успіхів, особливо на захід від Бахмута, якщо США будуть продовжувати відкладати надання допомоги Україні", - йдеться у звіті ISW.