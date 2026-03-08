Наступ РФ на Харківщині на "обережній паузі": у ЗСУ пояснили, що задумав ворог

"Саме північна Харківщина - вони поки що на обережній такій паузі. Якщо вже брати північну Харківщину - є спроби росіян лізти там у Сотницькому Козачку тощо. Ось там вони щось ще ворушаться", - сказав Трегубов.

Відповідаючи на запитання про загальну оперативну обстановку на Харківщині, речник повідомив, що на більшості напрямків боєзіткнень у суботу не відбулося взагалі.

Щодо взяття росіянами оперативної паузи, Трезубов розповів, що наразі у них спостерігається серйозне затишшя, яке ворог використовує, зокрема, для відновлення свого наступального потенціалу.

"Той факт, що росіяни взагалі зараз не здатні проводити якісь ефективні наступальні дії чи навіть намагатися проводити якісь ефективні інфільтрації - це свідчення того, що або в них пауза на перегрупування, або в них пауза, тому що вони отримали певне ураження і тепер намагаються відновити це", - пояснив речник.

Водночас він розповів, що зараз накопичення особового складу, техніки фіксується і на Великобурлуцькому, і на обох Слобожанських напрямках.

Також Трегубов зазначив, що ситуація у Липцях насправді майже не впливає на загальну обстановку на напрямку.

"Там зараз низька інтенсивність, вони намагаються її час від часу поновлювати", - додав речник.