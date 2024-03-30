Наступ на Рафах: Ізраїль доповів США про загальні підходи операції

Військові США та Ізраїлю провели зустріч, під час якої обговорили "загальні концепції" щодо того, як обмежити шкоду цивільному населенню під час запланованої операції в місті Рафах на півдні Сектора Газа.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами генерала, найближчими днями запланований візит ізраїльських офіційних осіб до Вашингтона, що допоможе американцям "зрозуміти їхню концепцію" військової операції та запропонує "альтернативні можливості" для мінімізації смертей серед більш ніж мільйона цивільних осіб, які знайшли притулок у Рафаху.

Відповідаючи на запитання, чи поінформував Ізраїль офіційних представників США про план наступу, а також про способи обмеження жертв серед цивільного населення, Браун сказав: "Ми отримали трохи більше деталей про деякі широкі концепції гуманітарної допомоги і переміщення цивільного населення, ніж інформацію про оперативну частину. Я з нетерпінням чекаю на відповіді на ці питання і на те, як все це поєднується".

"Додаткові подробиці допоможуть нам оцінити реалістичність плану. Я думаю, що вони прислухались до американських занепокоєнь", - додав Браун.