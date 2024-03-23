Очільник Моссаду прибув до Катару для переговорів щодо перемир'я в Секторі Газа

Директор Моссаду Давід Барнеа прилетів до Катару щоб обговорити з західними партнерами потенційне перемир'я і звільнення заручників у Секторі Газа. У переговорах намітився прогрес, але про прорив говорити передчасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

У столиці країни Доха Барнеа зустрінеться з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані і главою розвідки Єгипту Аббасом Камелем,

У п'ятницю відбувся наступний раунд переговорів про звільнення заручників. Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив, що в переговорах є прогрес, але прориву поки що немає. За даними 12-го каналу, США чинять тиск на посередників - Єгипет і Катар - з метою прискорення переговорів.

У четвер в Каїрі держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся з міністрами закордонних справ Єгипту, Йорданії, Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб обговорити ідеї щодо майбутнього Сектору Газа. На зустрічі також був присутній високопосадовець Організації визволення Палестини - міжнародно визнаного органу, що представляє палестинський народ.

Окрім майбутнього регіону, міністри обговорили переговори про перемир'я і зусилля з доставки термінової гуманітарної допомоги в Секторі Газа наземним, повітряним і морським шляхами, а також зусилля з вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав.

Під час попередньої зустрічі з Блінкеном президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сіссі наголосив на необхідності негайного припинення вогню і застеріг від "небезпечних наслідків" запланованого Ізраїлем наступу проти ХАМАСу в Рафаху.

Обидві сторони знову заявили про своє неприйняття примусового переміщення жителів Гази і погодилися з важливістю вжиття всіх необхідних заходів для забезпечення надходження гуманітарної допомоги в Сектор Газа.

Вони також обговорили створення незалежної палестинської держави з гарантіями безпеки для Ізраїлю.

У п'ятницю, 22 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Ізраїль, де зустрівся з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху і його військовим кабінетом.