ua en ru
Сб, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Очільник Моссаду прибув до Катару для переговорів щодо перемир'я в Секторі Газа

Субота 23 березня 2024 04:33
UA EN RU
Очільник Моссаду прибув до Катару для переговорів щодо перемир'я в Секторі Газа Фото: голова Моссаду Давід Барнеа (flickr.com)
Автор: Валерій Савицький

Директор Моссаду Давід Барнеа прилетів до Катару щоб обговорити з західними партнерами потенційне перемир'я і звільнення заручників у Секторі Газа. У переговорах намітився прогрес, але про прорив говорити передчасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

У столиці країни Доха Барнеа зустрінеться з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані і главою розвідки Єгипту Аббасом Камелем,

У п'ятницю відбувся наступний раунд переговорів про звільнення заручників. Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив, що в переговорах є прогрес, але прориву поки що немає. За даними 12-го каналу, США чинять тиск на посередників - Єгипет і Катар - з метою прискорення переговорів.

У четвер в Каїрі держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся з міністрами закордонних справ Єгипту, Йорданії, Катару, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб обговорити ідеї щодо майбутнього Сектору Газа. На зустрічі також був присутній високопосадовець Організації визволення Палестини - міжнародно визнаного органу, що представляє палестинський народ.

Окрім майбутнього регіону, міністри обговорили переговори про перемир'я і зусилля з доставки термінової гуманітарної допомоги в Секторі Газа наземним, повітряним і морським шляхами, а також зусилля з вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав.

Під час попередньої зустрічі з Блінкеном президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сіссі наголосив на необхідності негайного припинення вогню і застеріг від "небезпечних наслідків" запланованого Ізраїлем наступу проти ХАМАСу в Рафаху.

Обидві сторони знову заявили про своє неприйняття примусового переміщення жителів Гази і погодилися з важливістю вжиття всіх необхідних заходів для забезпечення надходження гуманітарної допомоги в Сектор Газа.

Вони також обговорили створення незалежної палестинської держави з гарантіями безпеки для Ізраїлю.

У п'ятницю, 22 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Ізраїль, де зустрівся з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху і його військовим кабінетом.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

Угруповання ХАМАС напало на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Після цього Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа, що триває досі. Прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

На початку лютого він також повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах, що на півдні Сектору Гази біля кордону з Єгиптом.

12 березня представник ХАМАСу заявив, що група ухвалює змінену версію пропозиції США щодо припинення вогню в Газі. Однак наступного дня Сили оборони Ізраїлю завдали удару по центру розподілу продовольства в східній частині Рафаху.

18 березня Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив виїзд ізраїльської переговорної делегації в Доху (Катар) для переговорів про тимчасове перемир'я в Секторі Газа й звільнення заручників.

У п'ятницю, 22 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю, де зустрівся з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу і його військовим кабінетом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль
NEWS
Свідома провокація за наказом Путіна. ГУР назвало мету стрілянини в ТЦ під Москвою
Свідома провокація за наказом Путіна. ГУР назвало мету стрілянини в ТЦ під Москвою
DAILY
Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими
Катерина Гончарова, Юлія Акимова Сумщина під ударом. Як росіяни знищують бомбами прикордоння та що буде з місцевими