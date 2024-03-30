Наступление на Рафах: Израиль доложил США об общих подходах операции

Военные США и Израиля провели встречу, в ходе которой обсудили "общие концепции" касательно того, как ограничить вред гражданскому населению во время запланированной операции в городе Рафах на юге Сектора Газа.

По словам генерала, в ближайшие дни запланирован визит израильских официальных лиц в Вашингтон, что поможет американцам "понять их концепцию" военной операции и предложит "альтернативные возможности" для минимизации смертей среди более чем миллиона гражданских лиц, которые нашли убежище в Рафахе.

Отвечая на вопрос, проинформировал ли Израиль официальных представителей США о плане наступления, а также о способах ограничения жертв среди гражданского населения, Браун сказал: "Мы получили немного больше деталей о некоторых широких концепциях гуманитарной помощи и перемещении гражданского населения, чем информацию об оперативной части. Я с нетерпением жду ответов на эти вопросы и на то, как все это сочетается".

"Дополнительные подробности помогут нам оценить реалистичность плана. Я думаю, что они прислушались к американским беспокойствам", - добавил Браун.