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Наступление на Рафах: Израиль доложил США об общих подходах операции

Вашингтон, Суббота 30 марта 2024 04:29
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Наступление на Рафах: Израиль доложил США об общих подходах операции Фото: Израиль сообщил США о базовых подходах операции в городе Рафах (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Военные США и Израиля провели встречу, в ходе которой обсудили "общие концепции" касательно того, как ограничить вред гражданскому населению во время запланированной операции в городе Рафах на юге Сектора Газа.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам генерала, в ближайшие дни запланирован визит израильских официальных лиц в Вашингтон, что поможет американцам "понять их концепцию" военной операции и предложит "альтернативные возможности" для минимизации смертей среди более чем миллиона гражданских лиц, которые нашли убежище в Рафахе.

Отвечая на вопрос, проинформировал ли Израиль официальных представителей США о плане наступления, а также о способах ограничения жертв среди гражданского населения, Браун сказал: "Мы получили немного больше деталей о некоторых широких концепциях гуманитарной помощи и перемещении гражданского населения, чем информацию об оперативной части. Я с нетерпением жду ответов на эти вопросы и на то, как все это сочетается".

"Дополнительные подробности помогут нам оценить реалистичность плана. Я думаю, что они прислушались к американским беспокойствам", - добавил Браун.

Война Израиля с ХАМАС: наступление на Рафах

Армия Израиля планирует начать наземное вторжение в город Рафах у границы с Египтом на юге Сектора Газа. Это последний населенный пункт, находящийся под контролем палестинского движения ХАМАС.

Однако США не согласны с такими планами Израиля. Страны Запада и Египет высказались против вторжения в город, объяснив это риском массовой гибели беженцев. В ответ Израиль предложил эвакуировать 1,4 млн гражданских жителей в "гуманитарные зоны" в центральной части региона.

В середине марта в городе Доха (Катар) начались многосторонние переговоры о прекращении огня в Секторе Газа.

25 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня в Секторе Газа до завершения Рамадана. Однако Израиль отказался прекращать наступление на ХАМАС.

Тем временем США проверяют нарушил ли Израиль законы ведения войны в Секторе Газа. Также Вашингтон тайно одобрил передачу Израилю бомб и истребителей на миллиарды долларов.

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