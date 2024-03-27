США перевіряють чи порушив Ізраїль закони ведення війни у Секторі Газа

Адміністрація Байдена поки що не дійшла висновку, що Ізраїль порушив міжнародні закони війни, але процеси оцінки цього тривають і ще не дали остаточного висновку.

Про це заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-брифінг 26 березня.

За його словами, адміністрація має подати звіт до Конгресу США до 8 травня в рамках лютневого меморандуму про національну безпеку. Документ нагадує країнам, що отримують американську зброю, про необхідність дотримуватися міжнародного права і не блокувати гуманітарну допомогу.

"Ці процеси з оцінки їхньої відповідності міжнародному гуманітарному праву тривають, вони не досягли остаточного завершення. І наступним кроком буде надання Конгресу звіту - це наступна річ, яка вимагається цим меморандумом 8 травня - де ми розглянемо ці питання більш детально", - сказав Міллер.

Меморандум не накладає нових умов на використання американської військової техніки, але вимагає від адміністрації Байдена протягом 90 днів надіслати до Конгресу звіт про те, чи виконують країни ці вимоги.

Відповідаючи на запитання, чи дійдуть американські чиновники висновку з цього питання до подання своєї доповіді Конгресу на початку травня, Міллер сказав, що зараз триває активний процес визначення того, як буде виглядати доповідь.

"Це абсолютно новий процес. Ми ніколи раніше не робили подібних звітів", - сказав він.

Минулого тижня Ізраїль надав письмові запевнення, як того вимагає меморандум, про те, що зброя, надана США, не використовується для порушення гуманітарного права в Секторі Газа.

Чому США перевіряють Ізраїль

Під час військової операції проти ісламістського руху ХАМАС, Ізраїль завдав ударів та обстрілів по Сектору Газа, в результаті яких, за даними органів охорони здоров'я анклаву, загинуло понад 32 тисячі палестинців.

Оскільки кількість загиблих різко зросла, а гостра нестача продовольства в густонаселеному анклаві викликала побоювання голоду, поведінка ізраїльських військових опинилася під посиленою увагою, а заклики до президента Байдена поставити умови щодо зброї, яку він надсилає до Ізраїлю, посилилися.

Вашингтон щорічно надає військову допомогу Ізраїлю, своєму давньому союзнику, на суму 3,8 млрд доларів. Ліві демократи та арабо-американські групи критикують непохитну підтримку адміністрації Байдена, яка, за їхніми словами, дає Ізраїлю відчуття безкарності.

Правозахисні групи відзначають численні випадки шкоди, завданої цивільному населенню під час наступу ізраїльської армії в Секторі Газа. Однак досі адміністрація Байдена заявляла, що не проводила оцінку, яка б визнала Ізраїль порушником міжнародного права.