США таємно схвалили передачу Ізраїлю бомб і винищувачів на мільярди доларів, - WP

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Видання уточнює, що це сталося попри побоювання Вашингтона з приводу очікуваного військового наступу Ізраїлю на півдні Сектора Газа, який може поставити під загрозу життя сотень тисяч палестинських мирних жителів.

США могли передати армії Ізраїлю пакети озброєнь, які включають в себе 1800 бомб MK84 і 500 бомб MK82.

"Ми продовжуємо підтримувати право Ізраїлю на самооборону", - заявив представник Білого дому.

За словами офіційних осіб США та Ізраїлю, у Рафасі залишаються чотири батальйони ХАМАС. Байден припустив, що вторгнення в місто вздовж кордону Сектора Гази з Єгиптом перетнуло б для нього "червону лінію".

А минулого тижня Держдепартамент санкціонував передачу Ізраїлю 25 винищувачів F-35A і двигунів на суму приблизно 2,5 мільярда доларів.

Війна Ізраїлю з ХАМАС та мирні переговори