Наступ можливий, але навчання у Білорусі не є прямою загрозою для Києва, - КМВА

Вище військово-політичне керівництво України не виключає спроби нової хвилі наступу окупантів. Так, за розвідувальними даними, для цього РФ готує нову хвилю мобілізації. До того ж, 150 тисяч раніше мобілізованих вже проходять підготовку на полігонах.

Зазначається, що Україна самостійно та за допомогою партнерів постійно моніторить ситуацію на фронтах і підготовки РФ до ймовірного повторного наступу.

Тим часом, 16 січня у Білорусі мають розпочатися спільні льотно-тактичні навчання білоруських і російських військових. Проте ці навчання не варто сприймати як пряму загрозу нового наступу на Київ чи концентрованих ракетних ударів по столиці.

"Я хочу вам сказати, що в нас кожен місяць 2022 року і початок 2023 - вирішальний місяць. Ми ще з лютого 2022 року вистояли, витримали, зупинили, відкинули. Загрозу не знімаємо поки триває війна і поки знаєте, що прогнозують нову чергу мобілізації в Росії. Поки загроза не знята", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Так, він зазначив, що у Білорусі безперервно проводяться спільні навчання угруповання білоруської армії та армії РФ, але відповідні керівники військових проводять певні заходи в плані підготовки органів управління, накопичення матеріально-технічних засобів, обладнання території задля недопущення і упередження дій агресора.

"Я би не пов’язував ці навчання повітряних сил, які будуть на території Білорусі з масовими ракетними ударами. Ми можемо їх очікувати будь-коли. Створюємо завдяки повітряним силам та іншим силам протиповітряної оборони відповідну ешелоновану систему, щоб можна було не допустити критичних пошкоджень об’єктів інфраструктури", - додав він.

Нагадаємо, розвідка повідомляла, що Російське керівництво планує створити двомільйонну армію.

Тим часом командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомляв, що ситуація на кордоні з Білоруссю не вказує на загрозу наземних дій ворога проти України.

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