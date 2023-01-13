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Російське керівництво планує створити двомільйонну армію, - ГУР

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П'ятниця 13 січня 2023 10:47
Російське керівництво планує створити двомільйонну армію, - ГУР Фото: президент РФ Володимир Путін на російському військовому полігоні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російське керівництво планує створити двомільйонну армію. Про такі плани свідчить масштаб мобілізаційних заходів, які проводяться у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.

В українській розвідці розповіли, що під час першої хвилі мобілізації до російської армії вдалося призвати 300 тисяч людей. Після нетривалої підготовки мобілізовані перекидаються до України.

При цьому ГУР не відкидає, що російське керівництво найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. За оцінками розвідників, до збройних сил РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-агресорові створити стратегічні резерви.

"У Росії вже активно проходить підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни до законів РФ, які регламентують проведення мобілізації. Також йде активна підготовка навчальних центрів", - зазначили у ГУР.

За оцінками військової розвідки, масштаб мобілізаційних заходів, які проводяться в РФ, свідчить про плани російського керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про плани збільшити чисельність Збройних сил Росії ще на 350 тисяч осіб. Таким чином, довести цю кількість до 1,5 млн осіб.

При цьому у Генштабі ЗСУ поставили під сумнів плани Росії щодо збільшення чисельності армії.

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