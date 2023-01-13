Російське керівництво планує створити двомільйонну армію, - ГУР

Російське керівництво планує створити двомільйонну армію. Про такі плани свідчить масштаб мобілізаційних заходів, які проводяться у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони .

В українській розвідці розповіли, що під час першої хвилі мобілізації до російської армії вдалося призвати 300 тисяч людей. Після нетривалої підготовки мобілізовані перекидаються до України.

При цьому ГУР не відкидає, що російське керівництво найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. За оцінками розвідників, до збройних сил РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-агресорові створити стратегічні резерви.

"У Росії вже активно проходить підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни до законів РФ, які регламентують проведення мобілізації. Також йде активна підготовка навчальних центрів", - зазначили у ГУР.