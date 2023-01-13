Наступление возможно, но учения в Беларуси не являются прямой угрозой для Киева, - КМВА

Высшее военно-политическое руководство Украины не исключает попытки новой волны наступления оккупантов. Так, по разведывательным данным, для этого РФ готовит новую волну мобилизации. К тому же, 150 тысяч ранее мобилизованных уже проходят подготовку на полигонах.

Украина самостоятельно и с помощью партнеров постоянно мониторит ситуацию на фронтах и подготовку РФ к вероятному повторному наступлению.

Между тем, 16 января в Беларуси должны начаться совместные летно-тактические учения белорусских и российских военных. Однако эти учения не следует воспринимать как прямую угрозу нового наступления на Киев или концентрированных ракетных ударов по столице.

"Я хочу вам сказать, что у нас каждый месяц 2022 года и начало 2023 - решающий месяц. Мы еще с февраля 2022 года выстояли, выдержали, остановили, откинули. Угрозу не снимаем пока продолжается война и пока знаете, что прогнозируют новую очередь мобилизации в России. Пока угроза не снята", - сказал начальник КМВА Сергей Попко.

Так, он отметил, что в Беларуси непрерывно проводятся совместные учения группировки белорусской армии и армии РФ, но соответствующие руководители военных проводят определенные мероприятия в плане подготовки органов управления, накопления материально-технических средств, оборудования территории для недопущения и предупреждения действий агрессора.

"Я бы не связывал эти учения воздушных сил, которые будут на территории Беларуси с массовыми ракетными ударами. Мы можем их ожидать в любое время. Создаем благодаря воздушным силам и другим силам противовоздушной обороны соответствующую эшелонированную систему, чтобы можно было не допустить критических повреждений объектов инфраструктуры", - добавил он.

Напомним, разведка сообщала, что Российское руководство планирует создать двухмиллионную армию.

Тем временем командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщал, что ситуация на границе с Беларусью не указывает на угрозу наземных действий врага против Украины.

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