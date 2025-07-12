Наслідки нічної атаки на Львів: удар дрона знищив під’їзд двоповерхового будинку (фото)

Масована атака на Україну 12 липня

РФ запустила по Україні велику кількість ударних безпілотників типу "Шахед", а також ракети. Під ударом цього разу опинилися західні області України.

Спочатку про вибухи повідомили в Кропивницькому, Черкасах. Пізніше про роботу ППО стало відомо в Києві, Чернівцях та Луцьку. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Також голосно було в Луцьку та Волинській області. Крім того, ППО працювала у Львові.

Детальніше про нічну атаку на Україну читайте в матеріалі РБК-Україна.

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