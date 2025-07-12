Наслідки нічної атаки на Львів: удар дрона знищив під’їзд двоповерхового будинку (фото)

У ніч на 12 липня Львів зазнав потужної нічної атаки дронів - це був один з наймасованіших ударів по місту за весь час війни.

Про наслідки атаки по житловій багатоповерхівці пише РБК-Україна , посилаючись на мера міста Андрія Садового в Facebook .

Зазначимо, що повітряна тривога у Львові розпочалася близько 02:33 ночі 12 липня. Між третьою та п’ятою годинами ранку місто зазнало масштабної атаки ворожих ударних дронів, кількість яких сягала кількох десятків. Також існувала загроза ударів крилатими ракетами, проте вони, ймовірно, попрямували далі в бік Луцька.

Також обірвано контактну мережу. Через це зранку не курсуватимуть тролейбуси №22, 30 та 32.

Серед інших наслідків атаки - у Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі на площі 200 метрів квадратних, пошкоджено кілька будинків, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів, обірвано контактну мережу.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, адже всі мешканці перебували в укриттях. Кільком людям надали першу медичну допомогу на місці.

За словами мера, внаслідок атаки пошкодження зазнав двоповерховий житловий будинок в районі вулиці Митрополита Андрея. Там частково зруйнований підʼїзд, а також стався витік газу та води.

Масована атака на Україну 12 липня

РФ запустила по Україні велику кількість ударних безпілотників типу "Шахед", а також ракети. Під ударом цього разу опинилися західні області України.

Спочатку про вибухи повідомили в Кропивницькому, Черкасах. Пізніше про роботу ППО стало відомо в Києві, Чернівцях та Луцьку. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Також голосно було в Луцьку та Волинській області. Крім того, ППО працювала у Львові.

Детальніше про нічну атаку на Україну читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.