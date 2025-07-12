ua en ru
Сб, 12 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Наслідки нічної атаки на Львів: удар дрона знищив під’їзд двоповерхового будинку (фото)

Львів, Субота 12 липня 2025 06:50
UA EN RU
Наслідки нічної атаки на Львів: удар дрона знищив під’їзд двоповерхового будинку (фото) Фото: наслідки атаки дронів по Львову (facebook/andriysadovyi)
Автор: Оксана Гапончук

У ніч на 12 липня Львів зазнав потужної нічної атаки дронів - це був один з наймасованіших ударів по місту за весь час війни.

Про наслідки атаки по житловій багатоповерхівці пише РБК-Україна, посилаючись на мера міста Андрія Садового в Facebook.

За словами мера, внаслідок атаки пошкодження зазнав двоповерховий житловий будинок в районі вулиці Митрополита Андрея. Там частково зруйнований підʼїзд, а також стався витік газу та води.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, адже всі мешканці перебували в укриттях. Кільком людям надали першу медичну допомогу на місці.

На зображенні може бути: 7 людей та вогонь

Серед інших наслідків атаки - у Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі на площі 200 метрів квадратних, пошкоджено кілька будинків, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів, обірвано контактну мережу.

Також обірвано контактну мережу. Через це зранку не курсуватимуть тролейбуси №22, 30 та 32.

Немає опису світлини.

На зображенні може бути: 2 людини, вогонь та текст «BC6128AE»

Зазначимо, що повітряна тривога у Львові розпочалася близько 02:33 ночі 12 липня. Між третьою та п’ятою годинами ранку місто зазнало масштабної атаки ворожих ударних дронів, кількість яких сягала кількох десятків. Також існувала загроза ударів крилатими ракетами, проте вони, ймовірно, попрямували далі в бік Луцька.

Масована атака на Україну 12 липня

РФ запустила по Україні велику кількість ударних безпілотників типу "Шахед", а також ракети. Під ударом цього разу опинилися західні області України.

Спочатку про вибухи повідомили в Кропивницькому, Черкасах. Пізніше про роботу ППО стало відомо в Києві, Чернівцях та Луцьку. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Також голосно було в Луцьку та Волинській області. Крім того, ППО працювала у Львові.

Детальніше про нічну атаку на Україну читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Андрій Садовий Атака дронів
Новини
Росія запустила ракети по Україні: де загроза ударів
Росія запустила ракети по Україні: де загроза ударів
Аналітика
"Ви там нікому не потрібні". Як Росія краде і ламає українських дітей
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви там нікому не потрібні". Як Росія краде і ламає українських дітей