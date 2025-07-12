Последствия ночной атаки на Львов: удар дрона уничтожил подъезд двухэтажного дома (фото)
В ночь на 12 июля Львов подвергся мощной ночной атаке дронов - это был один из самых массированных ударов по городу за все время войны.
О последствиях атаки по жилой многоэтажке пишет РБК-Украина, ссылаясь на мэра города Андрея Садового в Facebook.
По словам мэра, в результате атаки повреждения получил двухэтажный жилой дом в районе улицы Митрополита Андрея. Там частично разрушен подъезд, а также произошла утечка газа и воды.
По предварительной информации, пострадавших нет, ведь все жители находились в укрытиях. Нескольким людям оказали первую медицинскую помощь на месте.
Среди других последствий атаки - в Железнодорожном районе горела кровля нежилого здания на площади 200 квадратных метров, повреждены несколько домов, детский сад, выбито много окон, повреждены десятки автомобилей, оборвана контактная сеть.
Также оборвана контактная сеть. Из-за этого утром не будут курсировать троллейбусы №22, 30 и 32.
Отметим, что воздушная тревога во Львове началась около 02:33 ночи 12 июля. Между тремя и пятью часами утра город подвергся масштабной атаке вражеских ударных дронов, количество которых достигало нескольких десятков. Также существовала угроза ударов крылатыми ракетами, однако они, вероятно, направились дальше в сторону Луцка.
Массированная атака на Украину 12 июля
РФ запустила по Украине большое количество ударных беспилотников типа "Шахед", а также ракеты. Под ударом на этот раз оказались западные области Украины.
Сначала о взрывах сообщили в Кропивницком, Черкассах. Позже о работе ПВО стало известно в Киеве, Черновцах и Луцке. Подробнее - в материале РБК-Украина.
Также громко было в Луцке и Волынской области. Кроме того, ПВО работала во Львове.
Подробнее о ночной атаке на Украину читайте в материале РБК-Украина.
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