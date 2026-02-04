ua en ru
Ср, 04 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрон влетів в авто з родиною: РФ завдала удару по Сумщині

Сумська область, Середа 04 лютого 2026 21:37
UA EN RU
Дрон влетів в авто з родиною: РФ завдала удару по Сумщині Ілюстративне фото: росіяни атакували Сумщину ударними дронами (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Валерій Ульяненко

Ввечері середи, 4 лютого, Сумщина перебуває під атаками російських дронів. Один з них поцілив у цивільне авто, в якому перебувала родина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Олега Григорова.

Читайте також: Росіяни активно розширюють пускові для "Шахедів": чим це загрожує

"У Зноб-Новгородській громаді росіяни поцілили дроном у цивільний автомобіль, у якому їхала родина - чоловік, жінка та їхня донька. Усі троє постраждали. 66-річна жінка зазнала важких травм. Постраждалих госпіталізують", - йдеться у його заяві.

Григоров додав, що у Середино-Будській громаді внаслідок атаки російського безпілотника постраждав 42-річний чоловік.

"Також ворог атакував цивільну інфраструктуру в Шосткинській та Тростянецькій громадах. Усі наслідки уточнюються", - зазначив голова ОВА.

Він також зауважив, що повітряна тривога триває, і закликав місцевих жителів не ігнорувати її та перебувати у безпечних місцях.

Обстріли Сумщини

Нагадаємо, в ніч на 3 лютого росіяни атакували Суми та область на тлі комбінованих ударів по Україні. Серед наслідків ударів по обласному центру пошкодження житлових будинків та загоряння - люди залишились без тепла.

Тоді країна-агресорка завдала масованого удару по ТЕЦ і ТЕС, що забезпечували обігрів українських міст. Росіяни завдали ударів по восьми регіонах дронами та ракетами різних типів.

Крім того, окупанти два дні поспіль завдавали ударів по цивільній залізничній інфраструктурі Сумщини. В Конотопі обстріли дронами пошкодила колії, територію станції, ремонтний цех та адміністративну будівлю локомотивного депо, виникли пожежі.

РБК-Україна також писало, що росіяни дистанційно мінують дороги у Сумській області за допомогою безпілотників, скидаючи невеликі мішки. Вони можуть спрацьовувати від натискання або наближення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна в Україні Дрони
Новини
Переговори в Абу-Дабі вже йдуть: що обговорюють Україна, Росія та США сьогодні
Переговори в Абу-Дабі вже йдуть: що обговорюють Україна, Росія та США сьогодні
Аналітика
Україна відмовляється від ГМО: інтерв'ю з Тарасом Висоцьким про революційні зміни в аграрці
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Україна відмовляється від ГМО: інтерв'ю з Тарасом Висоцьким про революційні зміни в аграрці