Дрон влетів в авто з родиною: РФ завдала удару по Сумщині

Ввечері середи, 4 лютого, Сумщина перебуває під атаками російських дронів. Один з них поцілив у цивільне авто, в якому перебувала родина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Олега Григорова.

"У Зноб-Новгородській громаді росіяни поцілили дроном у цивільний автомобіль, у якому їхала родина - чоловік, жінка та їхня донька. Усі троє постраждали. 66-річна жінка зазнала важких травм. Постраждалих госпіталізують", - йдеться у його заяві.

Григоров додав, що у Середино-Будській громаді внаслідок атаки російського безпілотника постраждав 42-річний чоловік.

"Також ворог атакував цивільну інфраструктуру в Шосткинській та Тростянецькій громадах. Усі наслідки уточнюються", - зазначив голова ОВА.

Він також зауважив, що повітряна тривога триває, і закликав місцевих жителів не ігнорувати її та перебувати у безпечних місцях.