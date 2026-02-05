ua en ru
Росія цілий день прицільно атакує Запоріжжя, частина міста без світла

Запорізька область, Четвер 05 лютого 2026 00:29
Росія цілий день прицільно атакує Запоріжжя, частина міста без світла
Автор: Оксана Гапончук

Росіяни цілий день били по Запоріжжю та області, залишивши без світла понад 53 тисячі абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, а також

Читайте також: Росіяни вдарили дроном по Запоріжжю: загинули двоє людей, є постраждалі

За словами чиновника, внаслідок прицільних ударів було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури на правобережжі Запоріжжя та в окремих громадах Запорізького району.

"Внаслідок атак понад 53 тисячі абонентів - правий берег Запоріжжя та частково Запорізький район - знеструмлені", - повідомив голова ЗОВА

Удари по енергетиці

Останнім часом ворог цілеспрямовано б’є по енергетичних об’єктах, намагаючись спровокувати масштабні перебої зі світлом і ускладнити життя цивільного населення.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, ситуація в енергетиці залишається дуже складною, тому графіки відключень світла можуть погіршитися. Однією з причин є значний дефіцит генерації електроенергії.

Найскладніша ситуація залишається в Києві, оскільки росіяни сильно пошкодили столичні ТЕЦ. Зокрема, в ніч на 3 лютого окупанти вдарили по Дарницькій ТЕЦ, вона була практично повністю зруйнована.

До речі, через постійну загрозу повторних ударів енергетики вимушені працювати в обмеженому режимі та виходити на пошкоджені ділянки лише тоді, коли це дозволяє безпекова ситуація.

